Тыквенный крем-суп с копченой паприкой — пошаговый рецепт

Тыквенный крем-суп. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Насладитесь осенними вкусами с тыквенным крем-супом от Лизы Глинской! Этот полезный и ароматный суп с копченой паприкой согреет в прохладные дни и порадует вас насыщенным вкусом. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет идеальным дополнением к вашему осеннему меню.

Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится:

1,5 кг тыквы;

2 луковицы;

4-5 зубчиков чеснока;

соль;

копченая паприка;

30 г сливочного масла;

30 мл растительного масла;

100 мл сливок (жирностью 20-30%).

Способ приготовления

Помойте тыкву, разрежьте пополам и извлеките из неё семечки с помощью ложки. Нарежьте её крупными кусками, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 190 ºС духовку на 20-25 минут.

Кусочки тыквы. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаньте тыкву из духовки, когда она закарамелизируется и станет мягкой. Отделите в миску мякоть от кожуры. Отправьте в кастрюлю растительное масло, сливочное масло и мелко нарезанный чеснок.

Тыква в кастрюле. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте в кастрюлю мелко нарезанный лук, когда почувствуете яркий чесночный аромат. Лук должен стать прозрачным. Отправьте в кастрюлю мякоть тыквы и залейте водой так, чтобы вода была на несколько сантиметров выше тыквы.

Тыквенный суп. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Посолите и добавьте копчённую паприку. Накройте крышкой и варите суп на средней температуре еще 10 минут. Снимите кастрюлю с плиты и пробейте суп погружным блендером до однородности. Затем, перетрите через сито.

Тыквенный суп. Фото: Скриншот YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавьте сливки, перемешайте. Верните на плиту крем-суп, доведите до кипения и до вкуса.

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