Тыквенный крем-суп с копченой паприкой — пошаговый рецепт

Тыквенный крем-суп с копченой паприкой — полезное блюдо от Лизы Глинской
Насладитесь осенними вкусами с тыквенным крем-супом от Лизы Глинской! Этот полезный и ароматный суп с копченой паприкой согреет в прохладные дни и порадует вас насыщенным вкусом. Легкий в приготовлении и невероятно вкусный, он станет идеальным дополнением к вашему осеннему меню.
Рецепт был опубликован на YouTube канале Liza Glinskaya.
Вам понадобится:
- 1,5 кг тыквы;
- 2 луковицы;
- 4-5 зубчиков чеснока;
- соль;
- копченая паприка;
- 30 г сливочного масла;
- 30 мл растительного масла;
- 100 мл сливок (жирностью 20-30%).
Способ приготовления
Помойте тыкву, разрежьте пополам и извлеките из неё семечки с помощью ложки. Нарежьте её крупными кусками, выложите на противень с пергаментом и отправьте запекаться в разогретую до 190 ºС духовку на 20-25 минут.
Достаньте тыкву из духовки, когда она закарамелизируется и станет мягкой. Отделите в миску мякоть от кожуры. Отправьте в кастрюлю растительное масло, сливочное масло и мелко нарезанный чеснок.
Добавьте в кастрюлю мелко нарезанный лук, когда почувствуете яркий чесночный аромат. Лук должен стать прозрачным. Отправьте в кастрюлю мякоть тыквы и залейте водой так, чтобы вода была на несколько сантиметров выше тыквы.
Посолите и добавьте копчённую паприку. Накройте крышкой и варите суп на средней температуре еще 10 минут. Снимите кастрюлю с плиты и пробейте суп погружным блендером до однородности. Затем, перетрите через сито.
Добавьте сливки, перемешайте. Верните на плиту крем-суп, доведите до кипения и до вкуса.
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