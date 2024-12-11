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Гарячі бутерброди на сніданок — легендарний дешевий рецепт 90-х

11 грудня 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди з 90-х на сніданок — бюджетний рецепт, який підкорив усіх.
Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Поверніться у часи, коли гарячі бутерброди були справжнім хітом кожного столу! Цей рецепт з 90-х років не втратив популярності, адже він поєднує простоту, доступність і чудовий смак. Ідеальний варіант для смачного та бюджетного сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • батон.

Для начинки:

  • сир — 200 г;
  • яйця варені — 5 шт.;
  • зелена цибуля — 50 г;
  • майонез — 120 г. 

Спосіб приготування

Для начинки натерти на тертці сир і яйця, нарізати дрібно зелену цибулю, додати майонез і ретельно перемішати.

гарячі бутерброди на сніданок
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На форму викласти пергаментний папір, намастити хліб підготовленою начинкою та запікати в духовці при температурі 200 °C протягом 10–15 хвилин.

гарячі бюджетні бутерброди на сніданок
Начинка на хлібі. Фото: gospodynka.com.ua

Готові бутерброди виходять неймовірно хрусткими та ароматними. 

гарячі смачні бутерброди на сніданок
Запечені бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

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