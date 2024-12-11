Гарячі бутерброди з 90-х на сніданок — бюджетний рецепт, який підкорив усіх.

Гарячі бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Поверніться у часи, коли гарячі бутерброди були справжнім хітом кожного столу! Цей рецепт з 90-х років не втратив популярності, адже він поєднує простоту, доступність і чудовий смак. Ідеальний варіант для смачного та бюджетного сніданку.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

батон.

Для начинки:

сир — 200 г;

яйця варені — 5 шт.;

зелена цибуля — 50 г;

майонез — 120 г.

Спосіб приготування

Для начинки натерти на тертці сир і яйця, нарізати дрібно зелену цибулю, додати майонез і ретельно перемішати.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На форму викласти пергаментний папір, намастити хліб підготовленою начинкою та запікати в духовці при температурі 200 °C протягом 10–15 хвилин.

Начинка на хлібі. Фото: gospodynka.com.ua

Готові бутерброди виходять неймовірно хрусткими та ароматними.

Запечені бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

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