Гарячі бутерброди з 90-х на сніданок — бюджетний рецепт, який підкорив усіх.

Гарячі бутерброди на сніданок — легендарний дешевий рецепт 90-х
Поверніться у часи, коли гарячі бутерброди були справжнім хітом кожного столу! Цей рецепт з 90-х років не втратив популярності, адже він поєднує простоту, доступність і чудовий смак. Ідеальний варіант для смачного та бюджетного сніданку.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- батон.
Для начинки:
- сир — 200 г;
- яйця варені — 5 шт.;
- зелена цибуля — 50 г;
- майонез — 120 г.
Спосіб приготування
Для начинки натерти на тертці сир і яйця, нарізати дрібно зелену цибулю, додати майонез і ретельно перемішати.
На форму викласти пергаментний папір, намастити хліб підготовленою начинкою та запікати в духовці при температурі 200 °C протягом 10–15 хвилин.
Готові бутерброди виходять неймовірно хрусткими та ароматними.
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