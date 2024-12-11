Горячие бутерброды с 90-х на завтрак – бюджетный рецепт, покоривший всех.

Горячие бутерброды на завтрак — легендарный дешевый рецепт 90-х
Вернитесь в то время, когда горячие бутерброды были настоящим хитом каждого стола! Этот рецепт с 90-х годов не утратил популярности, ведь он сочетает простоту, доступность и отличный вкус. Идеальный вариант для вкусного и бюджетного завтрака.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- батон.
Для начинки:
- сыр — 200 г;
- яйца вареные — 5 шт.;
- зеленый лук — 50 г;
- майонез — 120 г.
Способ приготовления
Для начинки натереть на терке сыр и яйца, нарезать мелко зеленый лук, добавить майонез и тщательно перемешать.
На форму выложить пергаментную бумагу, намазать хлеб подготовленной начинкой и запекать в духовке при 200 °C в течение 10–15 минут.
Готовые бутерброды получаются невероятно хрустящими и ароматными.
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