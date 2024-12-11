Горячие бутерброды с 90-х на завтрак – бюджетный рецепт, покоривший всех.

Горячие бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Вернитесь в то время, когда горячие бутерброды были настоящим хитом каждого стола! Этот рецепт с 90-х годов не утратил популярности, ведь он сочетает простоту, доступность и отличный вкус. Идеальный вариант для вкусного и бюджетного завтрака.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

батон.

Для начинки:

сыр — 200 г;

яйца вареные — 5 шт.;

зеленый лук — 50 г;

майонез — 120 г.

Способ приготовления

Для начинки натереть на терке сыр и яйца, нарезать мелко зеленый лук, добавить майонез и тщательно перемешать.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

На форму выложить пергаментную бумагу, намазать хлеб подготовленной начинкой и запекать в духовке при 200 °C в течение 10–15 минут.

Начинки на хлебе. Фото: gospodynka.com.ua

Готовые бутерброды получаются невероятно хрустящими и ароматными.

Запеченные бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

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