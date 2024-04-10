Дуже смачний та простий сніданок за лічені хвилини — покроковий рецепт.

Гарячі бутерброди на сніданок — вся родина буде в захваті
Пропонуємо приготувати такі фантастично смачні бутерброди на сніданок для всієї сім’ї. Гарячі бутерброди із сиром будуть прекрасним початком нового дня.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем.
Вам знадобиться:
- улюблені сосиски — 2 шт.;
- тостовий хліб — 4 шт.;
- вершкове масло — 20-30 г;
- курячі яйця — 3 шт.;
- твердий сир — 2 пластинки;
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування
Спочатку потрібно нарізати сосиски або ковбасу.
Взяти скибочки батона та вирізати прямокутник всередині.
Обсмажити на сковороді батон, в середину покласти сосиски.
Зверху на кожний шматочок додаємо яйце. Додати сіль та спеції на смак.
Зверху викладаємо шматочок сиру та ще прямокутник, який вирізали з батона, попередньо обмакнувши його в клярі.
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