Дуже смачний та простий сніданок за лічені хвилини — покроковий рецепт.

Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @shefkuhar1

Пропонуємо приготувати такі фантастично смачні бутерброди на сніданок для всієї сім’ї. Гарячі бутерброди із сиром будуть прекрасним початком нового дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем.

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Вам знадобиться:

улюблені сосиски — 2 шт.;

тостовий хліб — 4 шт.;

вершкове масло — 20-30 г;

курячі яйця — 3 шт.;

твердий сир — 2 пластинки;

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування

Спочатку потрібно нарізати сосиски або ковбасу.

Нарізані сосиски. Фото: YouTube @shefkuhar1

Взяти скибочки батона та вирізати прямокутник всередині.

Приготування бутербродів. Фото: YouTube @shefkuhar1

Обсмажити на сковороді батон, в середину покласти сосиски.

Курячі яйця. Фото: YouTube @shefkuhar1

Зверху на кожний шматочок додаємо яйце. Додати сіль та спеції на смак.

Курячі яйця. Фото: YouTube @shefkuhar1

Зверху викладаємо шматочок сиру та ще прямокутник, який вирізали з батона, попередньо обмакнувши його в клярі.

Гарчі бутерброди. Фото: YouTube @shefkuhar1

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