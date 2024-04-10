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Гарячі бутерброди на сніданок — вся родина буде в захваті

10 квітня 2024 22:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Дуже смачний та простий сніданок за лічені хвилини — покроковий рецепт.
Гарячі бутерброди. Фото: YouTube @shefkuhar1
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Пропонуємо приготувати такі фантастично смачні бутерброди на сніданок для всієї сім’ї. Гарячі бутерброди із сиром  будуть прекрасним початком нового дня. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Готуємо страви з Шефкухарем.

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Вам знадобиться: 

  • улюблені сосиски — 2 шт.;
  • тостовий хліб — 4 шт.;
  • вершкове масло — 20-30 г;
  • курячі яйця — 3 шт.;
  • твердий сир — 2 пластинки;
  • сіль, перець на смак.

Спосіб приготування 

Спочатку потрібно нарізати сосиски або ковбасу. 

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Нарізані сосиски. Фото: YouTube @shefkuhar1

Взяти скибочки батона та вирізати прямокутник всередині. 

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Приготування бутербродів. Фото: YouTube @shefkuhar1

Обсмажити на сковороді батон, в середину покласти сосиски. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @shefkuhar1

Зверху на кожний шматочок додаємо яйце. Додати сіль та спеції на смак. 

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Курячі яйця. Фото: YouTube @shefkuhar1

Зверху викладаємо шматочок сиру та ще прямокутник, який вирізали з батона, попередньо обмакнувши його в клярі. 

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Гарчі бутерброди. Фото: YouTube @shefkuhar1

Раніше ми писали про ідеальні млинці на сніданок від шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

Також ми розповідали рецепт млинців на молоці з сиром та кропом на сніданок.

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