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Горячие бутерброды на завтрак — вся семья будет в восторге

10 апреля 2024 22:24
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Очень вкусный и простой завтрак в считанные минуты — пошаговый рецепт.
Горячие бутерброды. Фото: YouTube @shefkuhar1
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Предлагаем приготовить такие фантастически вкусные бутерброды на завтрак для всей семьи. Горячие бутерброды с сыром будут прекрасным началом нового дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим блюда с Шефкухарем.

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Вам понадобится:

  • любимые сосиски — 2 шт.;
  • тостовый хлеб — 4 шт.;
  • сливочное масло — 20-30 г;
  • куриные яйца — 3 шт.;
  • твердый творог — 2 пластинки;
  • соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сосиски или колбасу.

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Нарезанные сосиски. Фото: YouTube @shefkuhar1

Взять ломтики батона и вырезать прямоугольники внутри.

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Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @shefkuhar1

Обжарить на сковороде батон, внутрь положить сосиски.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @shefkuhar1

Сверху на каждый кусочек добавляем яйцо. Добавить соль и специи по вкусу.

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Куриные яйца. Фото: YouTube @shefkuhar1

Сверху выкладываем кусочек сыра и прямоугольник, который вырезали из батона, предварительно обмакнув его в кляре.

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Горячие бутерброды. Фото: YouTube @shefkuhar1

Раньше мы писали об идеальных блинах на завтрак от шеф-повара Евгения Клопотенко.

Также мы рассказывали рецепт блинов на молоке с творогом и укропом на завтрак.

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