Очень вкусный и простой завтрак в считанные минуты — пошаговый рецепт.

Горячие бутерброды на завтрак — вся семья будет в восторге
Предлагаем приготовить такие фантастически вкусные бутерброды на завтрак для всей семьи. Горячие бутерброды с сыром будут прекрасным началом нового дня.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим блюда с Шефкухарем.
Вам понадобится:
- любимые сосиски — 2 шт.;
- тостовый хлеб — 4 шт.;
- сливочное масло — 20-30 г;
- куриные яйца — 3 шт.;
- твердый творог — 2 пластинки;
- соль, перец по вкусу.
Способ приготовления
Сначала нужно нарезать сосиски или колбасу.
Взять ломтики батона и вырезать прямоугольники внутри.
Обжарить на сковороде батон, внутрь положить сосиски.
Сверху на каждый кусочек добавляем яйцо. Добавить соль и специи по вкусу.
Сверху выкладываем кусочек сыра и прямоугольник, который вырезали из батона, предварительно обмакнув его в кляре.
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