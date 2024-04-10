Очень вкусный и простой завтрак в считанные минуты — пошаговый рецепт.

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @shefkuhar1

Предлагаем приготовить такие фантастически вкусные бутерброды на завтрак для всей семьи. Горячие бутерброды с сыром будут прекрасным началом нового дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Готовим блюда с Шефкухарем.

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Вам понадобится:

любимые сосиски — 2 шт.;

тостовый хлеб — 4 шт.;

сливочное масло — 20-30 г;

куриные яйца — 3 шт.;

твердый творог — 2 пластинки;

соль, перец по вкусу.

Способ приготовления

Сначала нужно нарезать сосиски или колбасу.

Нарезанные сосиски. Фото: YouTube @shefkuhar1

Взять ломтики батона и вырезать прямоугольники внутри.

Приготовление бутербродов. Фото: YouTube @shefkuhar1

Обжарить на сковороде батон, внутрь положить сосиски.

Куриные яйца. Фото: YouTube @shefkuhar1

Сверху на каждый кусочек добавляем яйцо. Добавить соль и специи по вкусу.

Куриные яйца. Фото: YouTube @shefkuhar1

Сверху выкладываем кусочек сыра и прямоугольник, который вырезали из батона, предварительно обмакнув его в кляре.

Горячие бутерброды. Фото: YouTube @shefkuhar1

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