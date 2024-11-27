Гарячі бутерброди за 5 хвилин — бюджетний сніданок за рецептом мами.

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ранок без зайвого клопоту — це можливо! Приготуйте гарячі бутерброди всього за 5 хвилин. Простий бюджетний рецепт від мами, який підкорить вас своєю швидкістю та смаком.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

хліб;

молоко 100 мл;

сосиски 2 шт.;

цибуля 1 шт.;

сир 150 г;

сіль ⅓ ч.л.;

паприка;

яйце 1 шт.;

кріп пучок.

Спосіб приготування

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Розбиваємо в миску яйце, солимо, посипаємо паприкою, вливаємо 50 мл. молока. Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо на великій тертці сир та сосиски.

Викладаємо до яйця сир та цибулю, перемішуємо. Додаємо в суміш сосиски та молоко, знову перемішуємо. Шинкуємо кріп, висипаємо в масу, змішуємо. Скибочки хліба занурюємо в суміш, щоб хліб просочився нею.

Викладаємо хліб на деко, застелене пергаментом. На шматочки кладемо масу цибулі, випікаємо при 200 ºС 10-20 хвилин. Виходять ситні гарячі бутерброди. Це гарний варіант сніданку з того, що є у холодильнику.

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