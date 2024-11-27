Горячие бутерброды за 5 минут – бюджетный завтрак по рецепту мамы.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Утро без лишних хлопот — это возможно! Приготовьте горячие бутерброды всего за 5 минут. Простой бюджетный рецепт от мамы, который покорит вас своей быстротой и вкусом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

хлеб;

молоко 100 мл;

сосиски 2 шт.;

лук 1 шт.;

творог 150 г;

соль ⅓ ч.л.;

паприка;

яйцо 1 шт.;

укроп пучок.

Способ приготовления

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Разбиваем в миску яйцо, солим, посыпаем паприкой, вливаем 50 мл. молока. Нарезаем мелко лук, натираем на большой терке сыр и сосиски.

Выкладываем в яйцо сыр и лук, перемешиваем. Добавляем в смесь сосиски и молоко, снова перемешиваем. Кабачим укроп, высыпаем в массу, смешиваем. Ломтики хлеба погружаем в смесь, чтобы хлеб пропитался ею.

Выкладываем хлеб на противень, застеленный пергаментом. На кусочки кладем массу лука, выпекаем при 200 ºС 10-20 минут. Выходят сытные горячие бутерброды. Это хороший вариант завтрака из того, что есть в холодильнике.

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