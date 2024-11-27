Горячие бутерброды за 5 минут – бюджетный завтрак по рецепту мамы.

Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — супер рецепт от мамы
Утро без лишних хлопот — это возможно! Приготовьте горячие бутерброды всего за 5 минут. Простой бюджетный рецепт от мамы, который покорит вас своей быстротой и вкусом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб;
- молоко 100 мл;
- сосиски 2 шт.;
- лук 1 шт.;
- творог 150 г;
- соль ⅓ ч.л.;
- паприка;
- яйцо 1 шт.;
- укроп пучок.
Способ приготовления
Разбиваем в миску яйцо, солим, посыпаем паприкой, вливаем 50 мл. молока. Нарезаем мелко лук, натираем на большой терке сыр и сосиски.
Выкладываем в яйцо сыр и лук, перемешиваем. Добавляем в смесь сосиски и молоко, снова перемешиваем. Кабачим укроп, высыпаем в массу, смешиваем. Ломтики хлеба погружаем в смесь, чтобы хлеб пропитался ею.
Выкладываем хлеб на противень, застеленный пергаментом. На кусочки кладем массу лука, выпекаем при 200 ºС 10-20 минут. Выходят сытные горячие бутерброды. Это хороший вариант завтрака из того, что есть в холодильнике.
Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.
Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.
Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.
Читайте Новини.LIVE!