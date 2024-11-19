Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — рецепт від мами

Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин за рецептом мами
Гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Цей рецепт не тільки простий, але й перевірений роками. Усього кілька інгредієнтів, п'ять хвилин вашого часу, і ароматна страва готова тішити всіх за столом.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- хліб;
- молоко — 100 мл;
- сосиски — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- сир — 150 г;
- сіль — ⅓ ч.л.;
- паприка;
- яйце — 1 шт.;
- кріп — 1 пучок.
Спосіб приготування
Розбиваємо в миску яйце, солимо, посипаємо паприкою, вливаємо 50 мл молока. Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо на великій тертці сир та сосиски.
Викладаємо до яйця сир та цибулю, перемішуємо. Додаємо в суміш сосиски та молоко, знову перемішуємо. Шинкуємо кріп, висипаємо в масу, змішуємо. Скибочки хліба занурюємо в суміш, щоб хліб просочився нею.
Викладаємо хліб на деко, застелене пергаментом. На шматочки кладемо масу цибулі, випікаємо при 200 ºС 10-20 хвилин. Виходять ситні гарячі бутерброди. Це гарний варіант сніданку з того, що є у холодильнику.
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