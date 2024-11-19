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Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин за рецептом мами

19 листопада 2024 06:11
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — рецепт від мами
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Цей рецепт не тільки простий, але й перевірений роками. Усього кілька інгредієнтів, п'ять хвилин вашого часу, і ароматна страва готова тішити всіх за столом.

Рецепт опублікували Smachnenke.  

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Вам знадобиться: 

  • хліб;
  • молоко — 100 мл;
  • сосиски — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • сир — 150 г;
  • сіль — ⅓ ч.л.;
  • паприка;
  • яйце — 1 шт.;
  • кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування 

Розбиваємо в миску яйце, солимо, посипаємо паприкою, вливаємо 50 мл молока. Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо на великій тертці сир та сосиски.

Викладаємо до яйця сир та цибулю, перемішуємо. Додаємо в суміш сосиски та молоко, знову перемішуємо. Шинкуємо кріп, висипаємо в масу, змішуємо. Скибочки хліба занурюємо в суміш, щоб хліб просочився нею.

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Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо хліб на деко, застелене пергаментом. На шматочки кладемо масу цибулі, випікаємо при 200 ºС 10-20 хвилин. Виходять ситні гарячі бутерброди. Це гарний варіант сніданку з того, що є у холодильнику.

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