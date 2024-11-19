Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — рецепт від мами

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі бутерброди — ідеальний варіант для швидкого та смачного сніданку. Цей рецепт не тільки простий, але й перевірений роками. Усього кілька інгредієнтів, п'ять хвилин вашого часу, і ароматна страва готова тішити всіх за столом.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

хліб;

молоко — 100 мл;

сосиски — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

сир — 150 г;

сіль — ⅓ ч.л.;

паприка;

яйце — 1 шт.;

кріп — 1 пучок.

Спосіб приготування

Розбиваємо в миску яйце, солимо, посипаємо паприкою, вливаємо 50 мл молока. Нарізаємо дрібно цибулю, натираємо на великій тертці сир та сосиски.

Викладаємо до яйця сир та цибулю, перемішуємо. Додаємо в суміш сосиски та молоко, знову перемішуємо. Шинкуємо кріп, висипаємо в масу, змішуємо. Скибочки хліба занурюємо в суміш, щоб хліб просочився нею.

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо хліб на деко, застелене пергаментом. На шматочки кладемо масу цибулі, випікаємо при 200 ºС 10-20 хвилин. Виходять ситні гарячі бутерброди. Це гарний варіант сніданку з того, що є у холодильнику.

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