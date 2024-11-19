Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — рецепт от мамы

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Горячие бутерброды — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Этот рецепт не только простой, но и проверен годами. Всего несколько ингредиентов, пять минут вашего времени, и ароматное блюдо готово радовать всех за столом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

хлеб;

молоко — 100 мл;

сосиски — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

творог — 150 г;

соль — ⅓ ч.л.;

паприка;

яйцо — 1 шт.;

укроп — 1 пучок.

Способ приготовления

Разбиваем в миску яйцо, солим, посыпаем паприкой, вливаем 50 мл молока. Нарезаем мелко лук, натираем на большой терке сыр и сосиски.

Выкладываем в яйцо сыр и лук, перемешиваем. Добавляем в смесь сосиски и молоко, снова перемешиваем. Нарезаем укроп, высыпаем в массу, смешиваем. Ломтики хлеба погружаем в смесь, чтобы хлеб пропитался ею.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем хлеб на противень, застеленный пергаментом. На кусочки кладем массу лука, выпекаем при 200 ºС 10-20 минут. Выходят сытные горячие бутерброды. Это хороший вариант завтрака из того, что есть в холодильнике.

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