Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — рецепт от мамы

Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут по рецепту мамы
Горячие бутерброды — идеальный вариант для быстрого и вкусного завтрака. Этот рецепт не только простой, но и проверен годами. Всего несколько ингредиентов, пять минут вашего времени, и ароматное блюдо готово радовать всех за столом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- хлеб;
- молоко — 100 мл;
- сосиски — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- творог — 150 г;
- соль — ⅓ ч.л.;
- паприка;
- яйцо — 1 шт.;
- укроп — 1 пучок.
Способ приготовления
Разбиваем в миску яйцо, солим, посыпаем паприкой, вливаем 50 мл молока. Нарезаем мелко лук, натираем на большой терке сыр и сосиски.
Выкладываем в яйцо сыр и лук, перемешиваем. Добавляем в смесь сосиски и молоко, снова перемешиваем. Нарезаем укроп, высыпаем в массу, смешиваем. Ломтики хлеба погружаем в смесь, чтобы хлеб пропитался ею.
Выкладываем хлеб на противень, застеленный пергаментом. На кусочки кладем массу лука, выпекаем при 200 ºС 10-20 минут. Выходят сытные горячие бутерброды. Это хороший вариант завтрака из того, что есть в холодильнике.
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