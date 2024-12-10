Гарячі бутерброди "по-селянськи" за 10 хвилин на сніданок — смачно та швидко.

Гарячі бутерброди "по-селянськи" за 10 хвилин на сніданок
Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Гарячі бутерброди "по-селянськи" — ідеальний вибір! За 10 хвилин ви отримаєте смачний та ситний сніданок, який подарує енергію на весь день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- ковбаса —100 г;
- батон — 8 шматочків;
- сир — 100 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- цибуля ріпчаста — ½ шт.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- помідори — 100 г.
Спосіб приготування
Подрібнюємо на великих зубчиках тертки ковбасу та сир, змішуємо в одній тарі. Нарізаємо маленьким кубиком цибулину, аналогічно ріжемо помідор.
Викладаємо подрібнену цибулю та помідори в тару до ковбаси та сиру. Заправляємо суміш кетчупом та майонезом, ретельно перемішуємо.
Приготовлену масу розподіляємо по скибочках хліба. На деко поміщаємо пергамент, викладаємо на поверхню бутерброди. У духовці за 180 ºС випікаємо бутерброди 10 хвилин.
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