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Гарячі бутерброди "по-селянськи" за 10 хвилин на сніданок

10 грудня 2024 06:04
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди "по-селянськи" за 10 хвилин на сніданок — смачно та швидко.
Гарячі бутерброди "по-селянськи". Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте швидкий і смачний сніданок? Гарячі бутерброди "по-селянськи" — ідеальний вибір! За 10 хвилин ви отримаєте смачний та ситний сніданок, який подарує енергію на весь день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • ковбаса —100 г;
  • батон — 8 шматочків;
  • сир — 100 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • цибуля ріпчаста — ½ шт.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • помідори — 100 г.

Спосіб приготування 

Подрібнюємо на великих зубчиках тертки ковбасу та сир, змішуємо в одній тарі. Нарізаємо маленьким кубиком цибулину, аналогічно ріжемо помідор.

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Сир та часник. Фото: smachnenke.com.ua

Викладаємо подрібнену цибулю та помідори в тару до ковбаси та сиру. Заправляємо суміш кетчупом та майонезом, ретельно перемішуємо.

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Начинка на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовлену масу розподіляємо по скибочках хліба. На деко поміщаємо пергамент, викладаємо на поверхню бутерброди. У духовці за 180 ºС випікаємо бутерброди 10 хвилин.

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Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

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