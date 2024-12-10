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Горячие бутерброды "по-крестьянски" за 10 минут на завтрак

10 декабря 2024 06:04
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Горячие бутерброды "по-крестьянски" за 10 минут на завтрак - вкусно и быстро.
Горячие бутерброды "по-крестьянски". Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Горячие бутерброды "по-крестьянски" — идеальный выбор! За 10 минут вы получите вкусный завтрак, который подарит энергию на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • колбаса —100 г;
  • батон — 8 кусочков;
  • сыр — 100 г;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • лук репчатый — ½ шт.;
  • кетчуп — 2 ст. л.;
  • помидоры — 100 г.

Способ приготовления

Измельчаем на крупных зубчиках терки колбасу и творог, смешиваем в одной таре. Нарезаем маленьким кубиком луковицу, аналогично режем помидор.

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Сыр и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем измельченный лук и помидоры в тару в колбасу и сыр. Заправляем смесь кетчупом и майонезом, тщательно перемешиваем.

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Начинки на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовленную массу распределяем по ломтикам хлеба. На противень помещаем пергамент, выкладываем на поверхность бутерброды. В духовке при 180 ºС выпекаем бутерброды 10 минут.

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Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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