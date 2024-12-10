Горячие бутерброды "по-крестьянски" за 10 минут на завтрак - вкусно и быстро.

Горячие бутерброды "по-крестьянски". Фото: smachnenke.com.ua

Ищете быстрый и вкусный завтрак? Горячие бутерброды "по-крестьянски" — идеальный выбор! За 10 минут вы получите вкусный завтрак, который подарит энергию на весь день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

колбаса —100 г;

батон — 8 кусочков;

сыр — 100 г;

майонез — 2 ст. л.;

лук репчатый — ½ шт.;

кетчуп — 2 ст. л.;

помидоры — 100 г.

Способ приготовления

Измельчаем на крупных зубчиках терки колбасу и творог, смешиваем в одной таре. Нарезаем маленьким кубиком луковицу, аналогично режем помидор.

Сыр и чеснок. Фото: smachnenke.com.ua

Выкладываем измельченный лук и помидоры в тару в колбасу и сыр. Заправляем смесь кетчупом и майонезом, тщательно перемешиваем.

Начинки на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовленную массу распределяем по ломтикам хлеба. На противень помещаем пергамент, выкладываем на поверхность бутерброды. В духовке при 180 ºС выпекаем бутерброды 10 минут.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

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