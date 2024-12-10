Горячие бутерброды "по-крестьянски" за 10 минут на завтрак - вкусно и быстро.

Горячие бутерброды "по-крестьянски" за 10 минут на завтрак
Ищете быстрый и вкусный завтрак? Горячие бутерброды "по-крестьянски" — идеальный выбор! За 10 минут вы получите вкусный завтрак, который подарит энергию на весь день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- колбаса —100 г;
- батон — 8 кусочков;
- сыр — 100 г;
- майонез — 2 ст. л.;
- лук репчатый — ½ шт.;
- кетчуп — 2 ст. л.;
- помидоры — 100 г.
Способ приготовления
Измельчаем на крупных зубчиках терки колбасу и творог, смешиваем в одной таре. Нарезаем маленьким кубиком луковицу, аналогично режем помидор.
Выкладываем измельченный лук и помидоры в тару в колбасу и сыр. Заправляем смесь кетчупом и майонезом, тщательно перемешиваем.
Приготовленную массу распределяем по ломтикам хлеба. На противень помещаем пергамент, выкладываем на поверхность бутерброды. В духовке при 180 ºС выпекаем бутерброды 10 минут.
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