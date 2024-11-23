Гарячі бутерброди — смачний сніданок для всієї родини за 5 хвилин

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі бутерброди — ідеальний варіант сніданку для всієї родини, який можна приготувати всього за 5 хвилин. Ситні, смачні та швидкі у приготуванні, ці бутерброди можуть стати чудовим початком дня. Дізнайтесь, як приготувати цей легкий, але смачний сніданок.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

твердий сир 200 г;

солоні огірки 3 шт.;

ковбаса 300 г;

сіль;

чорний мелений перець;

майонез;

кріп.

Спосіб приготування

Натираємо на великій тертці твердий сир. Нарізаємо маленьким кубиком солоні огірки та ковбасу, додаємо до сиру.

Приготування бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Солимо начинку, перчимо та заправляємо майонезом, перемішуємо. Шинкуємо дрібно кріп, додаємо в начинку і змішуємо. Нарізаємо скибочками батон, змащуємо верхівку кожної скибочки начинкою.

Готові бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Запікаємо у духовці при 200 ºС протягом 5-15 хвилин. Поки не розплавиться сир. Виходить швидкий ситний сніданок.

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