Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Горячие бутерброды — идеальный вариант завтрака для всей семьи, который можно приготовить всего за 5 минут. Сытные, вкусные и быстрые в приготовлении эти бутерброды могут стать прекрасным началом дня. Узнайте, как приготовить этот лёгкий, но вкусный завтрак.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

твердый сыр 200 г;

соленые огурцы 3 шт.;

колбаса 300 г;

соль;

черный молотый перец;

майонез;

укроп.

Способ приготовления

Натираем на большой терке сыр. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы и колбасу, добавляем в сыр.

Приготовление бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Солим начинку, перчим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем мелко укроп, добавляем в начинку и смешиваем. Нарезаем ломтиками батон, смазываем верхушку каждого ломтика начинкой.

Готовые бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Запекаем в духовке при 200 С в течение 5-15 минут. Пока не расплавится творог. Выходит быстрый сытный завтрак.

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