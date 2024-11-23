Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут
Горячие бутерброды — идеальный вариант завтрака для всей семьи, который можно приготовить всего за 5 минут. Сытные, вкусные и быстрые в приготовлении эти бутерброды могут стать прекрасным началом дня. Узнайте, как приготовить этот лёгкий, но вкусный завтрак.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- твердый сыр 200 г;
- соленые огурцы 3 шт.;
- колбаса 300 г;
- соль;
- черный молотый перец;
- майонез;
- укроп.
Способ приготовления
Натираем на большой терке сыр. Нарезаем маленьким кубиком соленые огурцы и колбасу, добавляем в сыр.
Солим начинку, перчим и заправляем майонезом, перемешиваем. Шинкуем мелко укроп, добавляем в начинку и смешиваем. Нарезаем ломтиками батон, смазываем верхушку каждого ломтика начинкой.
Запекаем в духовке при 200 С в течение 5-15 минут. Пока не расплавится творог. Выходит быстрый сытный завтрак.
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