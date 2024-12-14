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Гарячі бутерброди в духовці з ковбасою та сиром на сніданок

14 грудня 2024 06:32
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди в духовці з ковбасою та сиром — сніданок за 10 хвилин
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром на батоні — це ідеальний варіант! Всього 10 хвилин у духовці, мінімум інгредієнтів — і ароматний сніданок вже на столі. Порадуйте себе та близьких цією простою стравою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться: 

  • батон — 200 г;
  • ковбаса — 300 г варена;
  • сир твердий — 100 г;
  • олія вершкове — 60 г;
  • сметана — 60 г 15 %;
  • гірчиця зернова — 30 г;
  • петрушка — 15 г;
  • сіль за смаком;
  • перець чорний — за смаком мелений. 

Спосіб приготування 

Підготувати інгредієнти для гарячих бутербродів: батон, варену ковбасу, твердий сир, сметану, гірчицю, зелень, вершкове масло. Очищену варену ковбасу нарізати кубиками або натерти на великій тертці. Твердий сир натерти на великій тертці.

як приготувати гарячі бутерброди на сніданок
Начинка для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Промиту зелень обсушити, видалити стебла, листочки дрібно нарізати. Змішати ковбасу, сир і зелень у глибокій мисці. Додати сметану та гірчицю. Приправити за смаком сіллю і перцем. Добре перемішати.

Батон нарізати скибочками товщиною 8-10 мм. Змастити кожен шматочок тонким шаром вершкового масла. Викласти начинку на кожен шматочок батона, рівномірно розподілити і притиснути ложкою.

рецепт гарячих бутербродів в духовці
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом. Викласти бутерброди на деко. Розігріти духовку до 180 ºС. Запікати бутерброди 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться, а низ батона не підрум’яниться. Готові гарячі бутерброди подати до столу одразу після запікання.

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