Гарячі бутерброди в духовці з ковбасою та сиром — сніданок за 10 хвилин

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте ідею для швидкого та смачного сніданку? Гарячі бутерброди з ковбасою та сиром на батоні — це ідеальний варіант! Всього 10 хвилин у духовці, мінімум інгредієнтів — і ароматний сніданок вже на столі. Порадуйте себе та близьких цією простою стравою.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 200 г;

ковбаса — 300 г варена;

сир твердий — 100 г;

олія вершкове — 60 г;

сметана — 60 г 15 %;

гірчиця зернова — 30 г;

петрушка — 15 г;

сіль за смаком;

перець чорний — за смаком мелений.

Спосіб приготування

Підготувати інгредієнти для гарячих бутербродів: батон, варену ковбасу, твердий сир, сметану, гірчицю, зелень, вершкове масло. Очищену варену ковбасу нарізати кубиками або натерти на великій тертці. Твердий сир натерти на великій тертці.

Начинка для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Промиту зелень обсушити, видалити стебла, листочки дрібно нарізати. Змішати ковбасу, сир і зелень у глибокій мисці. Додати сметану та гірчицю. Приправити за смаком сіллю і перцем. Добре перемішати.

Батон нарізати скибочками товщиною 8-10 мм. Змастити кожен шматочок тонким шаром вершкового масла. Викласти начинку на кожен шматочок батона, рівномірно розподілити і притиснути ложкою.

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Деко застелити пергаментом. Викласти бутерброди на деко. Розігріти духовку до 180 ºС. Запікати бутерброди 10-15 хвилин, поки сир не розплавиться, а низ батона не підрум’яниться. Готові гарячі бутерброди подати до столу одразу після запікання.

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