Горячие бутерброды в духовке с колбасой и сыром — завтрак за 10 минут

Горячие бутерброды в духовке с колбасой и сыром на завтрак
Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Горячие бутерброды с колбасой и сыром на батоне — это идеальный вариант! Всего 10 минут в духовке, минимум ингредиентов — и ароматный завтрак уже на столе. Порадуйте себя и близких этим простым блюдом.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 200 г;
- колбаса — 300 г вареной;
- сыр твердый — 100 г;
- масло сливочное — 60 г;
- сметана — 60 г 15%;
- горчица зерновая — 30 г;
- петрушка — 15 г;
- соль по вкусу;
- перец черный — по вкусу молотый.
Способ приготовления
Подготовить ингредиенты для горячих бутербродов: батон, вареную колбасу, сыр, сметану, горчицу, зелень, сливочное масло. Очищенную вареную колбасу порезать кубиками либо натереть на большой терке. Твердый сыр натереть на большой терке.
Промытую зелень обсушить, удалить стебли, листики мелко порезать. Смешать колбасу, творог и зелень в глубокой миске. Добавить сметану и горчицу. Приправить по вкусу солью и перцем. Хорошо перемешать.
Батон нарезать ломтиками толщиной 8-10 мм. Смазать каждый кусочек тонким слоем сливочного масла. Выложить начинку на каждый кусочек батона, равномерно распределить и прижать ложкой.
Противень застелить пергаментом. Выложить бутерброды на противень. Разогреть духовку до 180 ºС. Запекать бутерброды 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а низ батона не подрумянится. Готовые горячие бутерброды подать на стол сразу после запекания.
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