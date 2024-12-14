Горячие бутерброды в духовке с колбасой и сыром — завтрак за 10 минут

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете идею для быстрого и вкусного завтрака? Горячие бутерброды с колбасой и сыром на батоне — это идеальный вариант! Всего 10 минут в духовке, минимум ингредиентов — и ароматный завтрак уже на столе. Порадуйте себя и близких этим простым блюдом.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 200 г;

колбаса — 300 г вареной;

сыр твердый — 100 г;

масло сливочное — 60 г;

сметана — 60 г 15%;

горчица зерновая — 30 г;

петрушка — 15 г;

соль по вкусу;

перец черный — по вкусу молотый.

Способ приготовления

Подготовить ингредиенты для горячих бутербродов: батон, вареную колбасу, сыр, сметану, горчицу, зелень, сливочное масло. Очищенную вареную колбасу порезать кубиками либо натереть на большой терке. Твердый сыр натереть на большой терке.

Начинка для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Промытую зелень обсушить, удалить стебли, листики мелко порезать. Смешать колбасу, творог и зелень в глубокой миске. Добавить сметану и горчицу. Приправить по вкусу солью и перцем. Хорошо перемешать.

Батон нарезать ломтиками толщиной 8-10 мм. Смазать каждый кусочек тонким слоем сливочного масла. Выложить начинку на каждый кусочек батона, равномерно распределить и прижать ложкой.

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Противень застелить пергаментом. Выложить бутерброды на противень. Разогреть духовку до 180 ºС. Запекать бутерброды 10-15 минут, пока сыр не расплавится, а низ батона не подрумянится. Готовые горячие бутерброды подать на стол сразу после запекания.

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