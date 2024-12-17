Гарячі бутерброди з соковитою начинкою за 5 хвилин на сніданок

Гарячі бутерброди з начинкою. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте швидкий та смачний рецепт на сніданок? Гарячі бутерброди з соковитою начинкою стануть улюбленою стравою всієї родини. Простий рецепт, який займе лише 5 хвилин, подарує насолоду з першого шматочка.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

батон — 10 скибочок;

ковбаса (або будь-який м’ясний продукт) — 150 г;

помідор 2 шт.;

солодкий перець 1 шт.;

сир 150 г;

зелень;

майонез 2-3 ст.л.

Спосіб приготування

Болгарський перець, помідори та ковбасу нарізаємо кубиком. Сир натираємо на грубій тертці. Все змішуємо у мисці, додаємо нарізану зелень та майонез.

Начинка для бутербродів. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізаємо батон, викладаємо начинку та відправляємо в розігріту духовку в до 180 ºС на 5-10 хвилин, поки не розплавиться сир.

Начинка на хлібі. Фото: smachnenke.com.ua

Гарячі бутерброди готові, смакуйте на здоров’я.

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