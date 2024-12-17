Гарячі бутерброди з соковитою начинкою за 5 хвилин на сніданок
Шукаєте швидкий та смачний рецепт на сніданок? Гарячі бутерброди з соковитою начинкою стануть улюбленою стравою всієї родини. Простий рецепт, який займе лише 5 хвилин, подарує насолоду з першого шматочка.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- батон — 10 скибочок;
- ковбаса (або будь-який м’ясний продукт) — 150 г;
- помідор 2 шт.;
- солодкий перець 1 шт.;
- сир 150 г;
- зелень;
- майонез 2-3 ст.л.
Спосіб приготування
Болгарський перець, помідори та ковбасу нарізаємо кубиком. Сир натираємо на грубій тертці. Все змішуємо у мисці, додаємо нарізану зелень та майонез.
Нарізаємо батон, викладаємо начинку та відправляємо в розігріту духовку в до 180 ºС на 5-10 хвилин, поки не розплавиться сир.
Гарячі бутерброди готові, смакуйте на здоров’я.
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