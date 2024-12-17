Горячие бутерброды с сочной начинкой за 5 минут на завтрак

Горячие бутерброды с начинкой. Фото: smachnenke.com.ua

Ищете быстрый и вкусный рецепт на завтрак? Горячие бутерброды с сочной начинкой станут любимым блюдом всей семьи. Простой рецепт, который займет всего 5 минут, подарит удовольствие с первого кусочка.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

батон — 10 ломтиков;

колбаса (или любой мясной продукт) — 150 г;

помидор — 2 шт.;

сладкий перец — 1 шт.;

сыр — 150 г;

зелень;

майонез — 2-3 ст.л.

Способ приготовления

Болгарский перец, помидоры и колбасу порезаем кубиком. Сыр натираем на грубой терке. Все смешиваем в миске, добавляем нарезанную зелень и майонез.

Начинка для бутербродов. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезаем батон, выкладываем начинку и отправляем в разогретую духовку до 180 ºС на 5-10 минут, пока не расплавится сыр.

Начинка на хлебе. Фото: smachnenke.com.ua

Горячие бутерброды готовы, кушайте на здоровье.

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