Горячие бутерброды с сочной начинкой за 5 минут на завтрак
Ищете быстрый и вкусный рецепт на завтрак? Горячие бутерброды с сочной начинкой станут любимым блюдом всей семьи. Простой рецепт, который займет всего 5 минут, подарит удовольствие с первого кусочка.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- батон — 10 ломтиков;
- колбаса (или любой мясной продукт) — 150 г;
- помидор — 2 шт.;
- сладкий перец — 1 шт.;
- сыр — 150 г;
- зелень;
- майонез — 2-3 ст.л.
Способ приготовления
Болгарский перец, помидоры и колбасу порезаем кубиком. Сыр натираем на грубой терке. Все смешиваем в миске, добавляем нарезанную зелень и майонез.
Нарезаем батон, выкладываем начинку и отправляем в разогретую духовку до 180 ºС на 5-10 минут, пока не расплавится сыр.
Горячие бутерброды готовы, кушайте на здоровье.
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