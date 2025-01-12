Гарячі бутерброди з вчорашнього батону — бюджетний сніданок за кілька хвилин

Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua

Не знаєте, що приготувати на швидкий та ситний сніданок? Гарячі бутерброди із вчорашнього батону — ідеальний варіант! Простий рецепт із доступних продуктів зробить ваш ранок смачнішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

батон білий — 8 шт.;

картопля — 2 шт.;

сир — 100 г;

кріп кілька гілочок;

яйце куряче — 1 шт.;

майонез — 2 ст. л.;

соняшникова олія — 75 мл;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Очистити картоплю та натерти на тертці, віджати зайвий сік. Натерти сир на тертці, додати до картоплі.

Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати кріп, додати яйце, сіль, майонез та перемішати. Нарізати батон, викласти начинку на скибочки.

Начинка для бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді, викласти бутерброди начинкою донизу, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

Бутерброди на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

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