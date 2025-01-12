Гарячі бутерброди з вчорашнього батону — бюджетний сніданок за кілька хвилин

Гарячі бутерброди з вчорашнього батону — сніданок за копійки
Не знаєте, що приготувати на швидкий та ситний сніданок? Гарячі бутерброди із вчорашнього батону — ідеальний варіант! Простий рецепт із доступних продуктів зробить ваш ранок смачнішим.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- батон білий — 8 шт.;
- картопля — 2 шт.;
- сир — 100 г;
- кріп кілька гілочок;
- яйце куряче — 1 шт.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соняшникова олія — 75 мл;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Очистити картоплю та натерти на тертці, віджати зайвий сік. Натерти сир на тертці, додати до картоплі.
Дрібно нарізати кріп, додати яйце, сіль, майонез та перемішати. Нарізати батон, викласти начинку на скибочки.
Розігріти олію на сковороді, викласти бутерброди начинкою донизу, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.
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