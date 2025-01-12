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Гарячі бутерброди з вчорашнього батону — сніданок за копійки

12 січня 2025 06:47
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гарячі бутерброди з вчорашнього батону — бюджетний сніданок за кілька хвилин
Гарячі бутерброди. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Не знаєте, що приготувати на швидкий та ситний сніданок? Гарячі бутерброди із вчорашнього батону — ідеальний варіант! Простий рецепт із доступних продуктів зробить ваш ранок смачнішим.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • батон білий — 8 шт.;
  • картопля — 2 шт.;
  • сир — 100 г;
  • кріп кілька гілочок;
  • яйце куряче — 1 шт.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соняшникова олія — 75 мл;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування

Очистити картоплю та натерти на тертці, віджати зайвий сік. Натерти сир на тертці, додати до картоплі.

що приготувати на сніданок
Приготування начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Дрібно нарізати кріп, додати яйце, сіль, майонез та перемішати. Нарізати батон, викласти начинку на скибочки.

начинка для гарячих бутербродів
Начинка для бутербродів. Фото: gospodynka.com.ua

Розігріти олію на сковороді, викласти бутерброди начинкою донизу, обсмажити з обох боків до золотистої скоринки.

смачна начинка для гарячих бутербродів
Бутерброди на пательні. Фото: gospodynka.com.ua

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