Горячие бутерброды из вчерашнего батона — бюджетный завтрак за несколько минут

Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua

Не знаете, что приготовить на быстрый и сытный завтрак? Горячие бутерброды из вчерашнего батона — идеальный вариант! Простой рецепт из доступных продуктов сделает ваше утро вкуснее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

батон белый — 8 шт.;

картофель — 2 шт.;

сыр — 100 г;

укроп несколько веточек;

яйцо куриное — 1 шт.;

майонез - 2 ст. л.;

подсолнечное масло — 75 мл;

соль по вкусу;

Способ приготовления

Очистить картофель и натереть на терке, отжать лишний сок. Натереть сыр на терке, добавить к картофелю.

Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать укроп, добавить яйцо, соль, майонез и перемешать. Нарезать батон, выложить начинку на ломтики.

Начинка для бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде, выложить бутерброды начинкой вниз, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

Бутерброды на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

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