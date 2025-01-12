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Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки

12 января 2025 06:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Горячие бутерброды из вчерашнего батона — бюджетный завтрак за несколько минут
Горячие бутерброды. Фото: gospodynka.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Не знаете, что приготовить на быстрый и сытный завтрак? Горячие бутерброды из вчерашнего батона — идеальный вариант! Простой рецепт из доступных продуктов сделает ваше утро вкуснее.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • батон белый — 8 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • сыр — 100 г;
  • укроп несколько веточек;
  • яйцо куриное — 1 шт.;
  • майонез - 2 ст. л.;
  • подсолнечное масло — 75 мл;
  • соль по вкусу;

Способ приготовления

Очистить картофель и натереть на терке, отжать лишний сок. Натереть сыр на терке, добавить к картофелю.

что приготовить на завтрак
Приготовление начинки. Фото: gospodynka.com.ua

Мелко нарезать укроп, добавить яйцо, соль, майонез и перемешать. Нарезать батон, выложить начинку на ломтики.

начинка для горячих бутербродов
Начинка для бутербродов. Фото: gospodynka.com.ua

Разогреть масло на сковороде, выложить бутерброды начинкой вниз, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.

вкусная начинка для горячих бутербродов
Бутерброды на сковороде. Фото: gospodynka.com.ua

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