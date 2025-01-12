Горячие бутерброды из вчерашнего батона — бюджетный завтрак за несколько минут

Горячие бутерброды из вчерашнего батона — завтрак за копейки
Не знаете, что приготовить на быстрый и сытный завтрак? Горячие бутерброды из вчерашнего батона — идеальный вариант! Простой рецепт из доступных продуктов сделает ваше утро вкуснее.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- батон белый — 8 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- сыр — 100 г;
- укроп несколько веточек;
- яйцо куриное — 1 шт.;
- майонез - 2 ст. л.;
- подсолнечное масло — 75 мл;
- соль по вкусу;
Способ приготовления
Очистить картофель и натереть на терке, отжать лишний сок. Натереть сыр на терке, добавить к картофелю.
Мелко нарезать укроп, добавить яйцо, соль, майонез и перемешать. Нарезать батон, выложить начинку на ломтики.
Разогреть масло на сковороде, выложить бутерброды начинкой вниз, обжарить с обеих сторон до золотистой корочки.
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