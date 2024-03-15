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Генеральське сало в аджиці — найкращий карпатський рецепт

15 березня 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Як приготувати справжнє генеральське сало — найкращий рецепт
Генеральське сало в аджиці. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Генеральське сало в аджиці — це не лише смачно, але й доступно. Воно є справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте приготувати. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки

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Вам знадобиться: 

  • сало генеральське — 500 г;
  • аджика — 4 ст.л.;
  • часник — 0,5 голівки; 
  • сіль — 5 г;
  • перець чорний мелений до смаку. 

Спосіб приготування 

Беремо шматочки сала та натираємо його сіллю, приблизно 5 г. Потім натираємо чорним меленим перцем. 

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Сало та сіль. Фото: YouTube @UkraineFood

Також сало потрібно натерти тертим часником та аджикою. 

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Сало та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Шматочки сала закрутити в рулети, закріпити шпажкою та залишити в холодильнику на 12 годин. 

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Сало та аджика. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізаємо сало на шматочки та можна подавати до столу. 

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Готове сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником — дієтолог назвала причини.

Ще ми розповідали, чи корисний часник при застуді.

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лайфхаки
сало
Українська кухня
смачно
мариноване сало

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