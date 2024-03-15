Як приготувати справжнє генеральське сало — найкращий рецепт

Генеральське сало в аджиці. Фото: YouTube @UkraineFood

Генеральське сало в аджиці — це не лише смачно, але й доступно. Воно є справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте приготувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.

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Вам знадобиться:

сало генеральське — 500 г;

аджика — 4 ст.л.;

часник — 0,5 голівки;

сіль — 5 г;

перець чорний мелений до смаку.

Спосіб приготування

Беремо шматочки сала та натираємо його сіллю, приблизно 5 г. Потім натираємо чорним меленим перцем.

Сало та сіль. Фото: YouTube @UkraineFood

Також сало потрібно натерти тертим часником та аджикою.

Сало та спеції. Фото: YouTube @UkraineFood

Шматочки сала закрутити в рулети, закріпити шпажкою та залишити в холодильнику на 12 годин.

Сало та аджика. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарізаємо сало на шматочки та можна подавати до столу.

Готове сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раніше ми писали, чому не можна їсти сало з часником — дієтолог назвала причини.

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