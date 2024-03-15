Як приготувати справжнє генеральське сало — найкращий рецепт

Генеральське сало в аджиці — найкращий карпатський рецепт
Генеральське сало в аджиці — це не лише смачно, але й доступно. Воно є справжнім кулінарним відкриттям для багатьох з нас. Обов'язково спробуйте приготувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Карпатські шкварки.
Вам знадобиться:
- сало генеральське — 500 г;
- аджика — 4 ст.л.;
- часник — 0,5 голівки;
- сіль — 5 г;
- перець чорний мелений до смаку.
Спосіб приготування
Беремо шматочки сала та натираємо його сіллю, приблизно 5 г. Потім натираємо чорним меленим перцем.
Також сало потрібно натерти тертим часником та аджикою.
Шматочки сала закрутити в рулети, закріпити шпажкою та залишити в холодильнику на 12 годин.
Нарізаємо сало на шматочки та можна подавати до столу.
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