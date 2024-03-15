Как приготовить настоящее генеральское сало – лучший рецепт

Генеральское сало в аджице. Фото: YouTube @UkraineFood

Генеральское сало в аджике — это не только вкусно, но и доступно. Оно является подлинным кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

Читайте также:

Вам понадобится:

сало генеральское — 500 г;

аджика — 4 ст.л.;

чеснок — 0,5 головки;

соль — 5 г;

перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Берем кусочки сала и натираем его солью, примерно 5 г. Затем натираем черным молотым перцем.

Сало и соль. Фото: YouTube @UkraineFood

Также сало нужно натереть тертым чесноком и аджикой.

Сало и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Кусочки сала закрутить в рулеты, закрепить шпажкой и оставить в холодильнике на 12 часов.

Сало и аджика. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезаем сало на кусочки и можно подавать на стол.

Готовое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали, почему нельзя есть сало с чесноком — диетолог назвала причины.

Еще мы рассказывали, полезный ли чеснок при простуде.