Как приготовить настоящее генеральское сало – лучший рецепт

Генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт
Генеральское сало в аджике — это не только вкусно, но и доступно. Оно является подлинным кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь приготовить.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.
Вам понадобится:
- сало генеральское — 500 г;
- аджика — 4 ст.л.;
- чеснок — 0,5 головки;
- соль — 5 г;
- перец черный молотый по вкусу.
Способ приготовления
Берем кусочки сала и натираем его солью, примерно 5 г. Затем натираем черным молотым перцем.
Также сало нужно натереть тертым чесноком и аджикой.
Кусочки сала закрутить в рулеты, закрепить шпажкой и оставить в холодильнике на 12 часов.
Нарезаем сало на кусочки и можно подавать на стол.
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