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Генеральское сало в аджике — лучший карпатский рецепт

15 марта 2024 20:45
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Как приготовить настоящее генеральское сало – лучший рецепт
Генеральское сало в аджице. Фото: YouTube @UkraineFood
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Генеральское сало в аджике — это не только вкусно, но и доступно. Оно является подлинным кулинарным открытием для многих из нас. Обязательно попытайтесь приготовить.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Карпатские шкварки.

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Вам понадобится:

  • сало генеральское — 500 г;
  • аджика — 4 ст.л.;
  • чеснок — 0,5 головки;
  • соль — 5 г;
  • перец черный молотый по вкусу.

Способ приготовления

Берем кусочки сала и натираем его солью, примерно 5 г. Затем натираем черным молотым перцем.

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Сало и соль. Фото: YouTube @UkraineFood

Также сало нужно натереть тертым чесноком и аджикой.

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Сало и специи. Фото: YouTube @UkraineFood

Кусочки сала закрутить в рулеты, закрепить шпажкой и оставить в холодильнике на 12 часов.

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Сало и аджика. Фото: YouTube @UkraineFood

Нарезаем сало на кусочки и можно подавать на стол.

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Готовое сало. Фото: YouTube @UkraineFood

Раньше мы писали, почему нельзя есть сало с чесноком — диетолог назвала причины.

Еще мы рассказывали, полезный ли чеснок при простуде.

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лайфхаки
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Украинская кухня
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