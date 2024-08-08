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"Генеральський" салат на зиму — смачна овочева заготівля на зиму

8 серпня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
"Генеральський" салат на зиму, смачна овочева заготівля — покроковий рецепт
Салат на зиму. Фото: YouTube @Olena_Volevach
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

"Генеральський" салат на зиму — це чудова овочева заготівля, яка порадує вас своїм насиченим смаком і ароматом у холодні місяці. Завдяки простим інгредієнтам та легкому процесу приготування, цей салат стане вашим улюбленим зимовим делікатесом. Спробуйте його одного разу, і він обов'язково увійде до вашого постійного меню. 

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня

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Вам знадобиться: 

  • 1 кг помідорів;
  • 1 кг огірків;
  • 300 г болгарського перцю;
  • 300 цибулі;
  • 300 г капусти;
  • 300 г моркви;
  • пучок петрушки;
  • 8 зубчиків часнику;
  • 2 ст. л. солі;
  • 100 г цукру;
  • 100 мл олії;
  • 8 ч. л. оцту. 

Спосіб приготування 

Помідори, огірки нарізати кільцями, товщиною 5 мм. Болгарський перець порізати соломкою. Цибулю подрібнити на кубики.

салат з овочів на зиму
Інгредієни для салата. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Капусту дрібно нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці або тертці для моркви по-корейськи. Додати зелень. Часник натерти на дрібній терці. Все викладати у велику миску. 

рецепт салату з овочів на зиму
Овочі для салату. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Туди ж додати сіль, цукор, олію, оцет. Добре перемішати і залишити маринуватися 3 години, кожну годину помішуючи. Банки стерилізують. 

простий рецепт салату з овочів на зиму
Додавання оцту. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через три години в стерилізовані банки щільно закладаємо до верху спочатку овочі, трохи утрамбовуємо і потім заливаємо до верху соком,що утворився від овочів. 

смачний рецепт салату з овочів на зиму
Салат в банці. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Накриваємо кришками. В каструлю на дно кладемо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо в каструлю банки. 

вітамінний рецепт салату з овочів на зиму
Стерилізація банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводимо воду до кипіння і стерилізуємо салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришки.

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