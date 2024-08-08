"Генеральський" салат на зиму, смачна овочева заготівля — покроковий рецепт

Салат на зиму. Фото: YouTube @Olena_Volevach

"Генеральський" салат на зиму — це чудова овочева заготівля, яка порадує вас своїм насиченим смаком і ароматом у холодні місяці. Завдяки простим інгредієнтам та легкому процесу приготування, цей салат стане вашим улюбленим зимовим делікатесом. Спробуйте його одного разу, і він обов'язково увійде до вашого постійного меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.

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Вам знадобиться:

1 кг помідорів;

1 кг огірків;

300 г болгарського перцю;

300 цибулі;

300 г капусти;

300 г моркви;

пучок петрушки;

8 зубчиків часнику;

2 ст. л. солі;

100 г цукру;

100 мл олії;

8 ч. л. оцту.

Спосіб приготування

Помідори, огірки нарізати кільцями, товщиною 5 мм. Болгарський перець порізати соломкою. Цибулю подрібнити на кубики.

Інгредієни для салата. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Капусту дрібно нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці або тертці для моркви по-корейськи. Додати зелень. Часник натерти на дрібній терці. Все викладати у велику миску.

Овочі для салату. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Туди ж додати сіль, цукор, олію, оцет. Добре перемішати і залишити маринуватися 3 години, кожну годину помішуючи. Банки стерилізують.

Додавання оцту. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через три години в стерилізовані банки щільно закладаємо до верху спочатку овочі, трохи утрамбовуємо і потім заливаємо до верху соком,що утворився від овочів.

Салат в банці. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Накриваємо кришками. В каструлю на дно кладемо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо в каструлю банки.

Стерилізація банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводимо воду до кипіння і стерилізуємо салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришки.

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