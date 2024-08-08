"Генеральський" салат на зиму, смачна овочева заготівля — покроковий рецепт

"Генеральський" салат на зиму — смачна овочева заготівля на зиму
"Генеральський" салат на зиму — це чудова овочева заготівля, яка порадує вас своїм насиченим смаком і ароматом у холодні місяці. Завдяки простим інгредієнтам та легкому процесу приготування, цей салат стане вашим улюбленим зимовим делікатесом. Спробуйте його одного разу, і він обов'язково увійде до вашого постійного меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Файна Газдиня.
Вам знадобиться:
- 1 кг помідорів;
- 1 кг огірків;
- 300 г болгарського перцю;
- 300 цибулі;
- 300 г капусти;
- 300 г моркви;
- пучок петрушки;
- 8 зубчиків часнику;
- 2 ст. л. солі;
- 100 г цукру;
- 100 мл олії;
- 8 ч. л. оцту.
Спосіб приготування
Помідори, огірки нарізати кільцями, товщиною 5 мм. Болгарський перець порізати соломкою. Цибулю подрібнити на кубики.
Капусту дрібно нашаткувати. Моркву натерти на крупній тертці або тертці для моркви по-корейськи. Додати зелень. Часник натерти на дрібній терці. Все викладати у велику миску.
Туди ж додати сіль, цукор, олію, оцет. Добре перемішати і залишити маринуватися 3 години, кожну годину помішуючи. Банки стерилізують.
Через три години в стерилізовані банки щільно закладаємо до верху спочатку овочі, трохи утрамбовуємо і потім заливаємо до верху соком,що утворився від овочів.
Накриваємо кришками. В каструлю на дно кладемо рушник, вливаємо воду до половини каструлі, нагріваємо її і ставимо в каструлю банки.
Доводимо воду до кипіння і стерилізуємо салат 20 хвилин. Через 20 хвилин закатуємо кришки.
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