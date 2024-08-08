"Генеральский" салат на зиму, вкусная овощная заготовка – пошаговый рецепт

"Генеральский" салат на зиму — вкусная овощная заготовка на зиму
"Генеральский" салат на зиму — это отличная овощная заготовка, которая порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом в холодные месяцы. Благодаря простым ингредиентам и легкому процессу приготовления этот салат станет вашим любимым зимним деликатесом. Попробуйте его однажды, и он обязательно войдет в ваше постоянное меню.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.
Вам понадобится:
- 1 кг помидоров;
- 1 кг огурцов;
- 300 г болгарского перца;
- 300 лука;
- 300 г капусты;
- 300 г моркови;
- пучок петрушки;
- 8 зубчиков чеснока;
- 2 ст. л. соли;
- 100 г сахара;
- 100 мл масла;
- 8 ч. л. уксуса.
Способ приготовления
Помидоры, огурцы порезать кольцами шириной 5 мм. Болгарский перец порезать соломкой. Лук измельчить на кубики.
Капусту мелко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке или терке для моркови по-корейски. Добавить зелень. Чеснок натереть на мелкой терке. Все выкладываем в большую миску.
Туда же добавить соль, сахар, растительное масло, уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 3 часа, помешивая каждый час. Банки простерилизовать.
Через три часа в стерилизованные банки плотно закладываем доверху сначала овощи, немного утрамбовываем и затем заливаем доверху соком, образовавшимся от овощей.
Накрываем крышками. В кастрюлю на дно кладем полотенце, вливаем воду в половину кастрюли, нагреваем ее и ставим в кастрюлю банки.
Доводим воду до кипения и стерилизуем салат 20 минут. Через 20 минут закатываем крышки.
Раньше мы писали о рецепте кабачковой икры по-грузински на зиму, по вкусу как аджика — все мужчины оценят.
Еще рекомендуем ознакомиться с рецептом кабачков по-корейски на зиму — закуска станет любимой в семье.
Читайте Новини.LIVE!