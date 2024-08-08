"Генеральский" салат на зиму, вкусная овощная заготовка – пошаговый рецепт

Салат на зиму. Фото: YouTube @Olena_Volevach

"Генеральский" салат на зиму — это отличная овощная заготовка, которая порадует вас своим насыщенным вкусом и ароматом в холодные месяцы. Благодаря простым ингредиентам и легкому процессу приготовления этот салат станет вашим любимым зимним деликатесом. Попробуйте его однажды, и он обязательно войдет в ваше постоянное меню.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Файна Газдыня.

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Вам понадобится:

1 кг помидоров;

1 кг огурцов;

300 г болгарского перца;

300 лука;

300 г капусты;

300 г моркови;

пучок петрушки;

8 зубчиков чеснока;

2 ст. л. соли;

100 г сахара;

100 мл масла;

8 ч. л. уксуса.

Способ приготовления

Помидоры, огурцы порезать кольцами шириной 5 мм. Болгарский перец порезать соломкой. Лук измельчить на кубики.

Ингредиены для салата. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Капусту мелко нашинковать. Морковь натереть на крупной терке или терке для моркови по-корейски. Добавить зелень. Чеснок натереть на мелкой терке. Все выкладываем в большую миску.

Овощи для салата. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Туда же добавить соль, сахар, растительное масло, уксус. Хорошо перемешать и оставить мариноваться на 3 часа, помешивая каждый час. Банки простерилизовать.

Добавление уксуса. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Через три часа в стерилизованные банки плотно закладываем доверху сначала овощи, немного утрамбовываем и затем заливаем доверху соком, образовавшимся от овощей.

Салат в банке. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Накрываем крышками. В кастрюлю на дно кладем полотенце, вливаем воду в половину кастрюли, нагреваем ее и ставим в кастрюлю банки.

Стерилизация банок. Фото: YouTube @Olena_Volevach

Доводим воду до кипения и стерилизуем салат 20 минут. Через 20 минут закатываем крышки.

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