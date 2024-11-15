Геніальний десерт без випічки за 8 хвилин без яєць і борошна — покроковий рецепт

Геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна
Немає часу на випікання? Геніальний десерт без яєць і борошна за 8 хвилин стане справжнім порятунком для солодкоїжок. Простий, швидкий і надзвичайно смачний, цей десерт підкорить вас своєю легкістю в приготуванні та приємним смаком.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- печиво 430 г;
- цукрова пудра 100 г;
- вершкове масло 120 г;
- молоко 100 мл;
- печиво Oreo або подібне 150 г;
- молочний шоколад 100 г;
- олія 2 ст. л.
Спосіб приготування
Подрібнити печиво в блендері до стану крихти, додати цукрову пудру і перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно замішати до однорідної маси.
Окремо нарізати ще печиво більшими шматочками і з’єднати з основною масою.
Форму для випікання (розміром приблизно 20×20 см) застелити пергаментом або харчовою плівкою. Викласти тісто у форму, рівномірно розподіливши по всій поверхні.
Розтопити молочний шоколад з олією на водяній бані і залити готовий десерт зверху. Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.
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