Геніальний десерт без випічки за 8 хвилин без яєць і борошна — покроковий рецепт

Десерт без випікання. Фото: gospodynka.com.ua

Немає часу на випікання? Геніальний десерт без яєць і борошна за 8 хвилин стане справжнім порятунком для солодкоїжок. Простий, швидкий і надзвичайно смачний, цей десерт підкорить вас своєю легкістю в приготуванні та приємним смаком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

печиво 430 г;

цукрова пудра 100 г;

вершкове масло 120 г;

молоко 100 мл;

печиво Oreo або подібне 150 г;

молочний шоколад 100 г;

олія 2 ст. л.

Спосіб приготування

Подрібнити печиво в блендері до стану крихти, додати цукрову пудру і перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно замішати до однорідної маси.

Печиво та цукрова пудра. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо нарізати ще печиво більшими шматочками і з’єднати з основною масою.

Приготування основи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання (розміром приблизно 20×20 см) застелити пергаментом або харчовою плівкою. Викласти тісто у форму, рівномірно розподіливши по всій поверхні.

Глазур для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити молочний шоколад з олією на водяній бані і залити готовий десерт зверху. Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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