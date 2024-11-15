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Геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна

15 листопада 2024 03:20
Марина Євтягіна - Редактор
Геніальний десерт без випічки за 8 хвилин без яєць і борошна — покроковий рецепт
Десерт без випікання. Фото: gospodynka.com.ua
Марина Євтягіна - Редактор

Немає часу на випікання? Геніальний десерт без яєць і борошна за 8 хвилин стане справжнім порятунком для солодкоїжок. Простий, швидкий і надзвичайно смачний, цей десерт підкорить вас своєю легкістю в приготуванні та приємним смаком.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • печиво 430 г;
  • цукрова пудра 100 г;
  • вершкове масло 120 г;
  • молоко 100 мл;
  • печиво Oreo або подібне 150 г;
  • молочний шоколад 100 г;
  • олія 2 ст. л.

Спосіб приготування 

Подрібнити печиво в блендері до стану крихти, додати цукрову пудру і перемішати. Додати розтоплене вершкове масло і молоко, ретельно замішати до однорідної маси.

торт без випічки
Печиво та цукрова пудра. Фото: gospodynka.com.ua

Окремо нарізати ще печиво більшими шматочками і з’єднати з основною масою.

рецепт торта без випічки
Приготування основи. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для випікання (розміром приблизно 20×20 см) застелити пергаментом або харчовою плівкою. Викласти тісто у форму, рівномірно розподіливши по всій поверхні.

простий рецепт торта без випічки
Глазур для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Розтопити молочний шоколад з олією на водяній бані і залити готовий десерт зверху. Поставити у холодильник мінімум на 2 години до повного застигання.

геніальний рецепт торта без випічки
Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Раніше ми писали про рецепт "Ангельского пирога" з ягодами, який ніколи не набридає. 

Також зверніть увагу на рецепт, де багато-багато яблук — пиріг "Райське яблучко", тісто як крем, майже не відчувається. 

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Також спробуйте рецепт солоного заливного пирога з цибулею та яйцем — виходить дуже смачно та корисно для фігури. 

десерт рецепти торт пиріг до чаю без випічки

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