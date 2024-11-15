Гениальный десерт без выпечки за 8 минут без яиц и муки – пошаговый рецепт

Десерт без выпечки. Фото: gospodynka.com.ua

Нет времени на выпечку? Гениальный десерт без яиц и муки за 8 минут станет настоящим спасением для сладкоежек. Простой, быстрый и очень вкусный, этот десерт покорит вас своей легкостью в приготовлении и приятным вкусом.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

печенье 430 г;

сахарная пудра 100 г;

сливочное масло 120 г;

молоко 100 мл;

печенье Oreo или подобное 150 г;

молочный шоколад 100 г;

масло 2 ст. л.

Способ приготовления

Измельчить печенье в блендере до состояния крошки, добавить сахарную пудру и перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и молоко, тщательно замешать до однородной массы.

Печенье и сахарная пудра. Фото: gospodynka.com.ua

Отдельно нарезать печенье еще большими кусочками и соединить с основной массой.

Приготовление основы. Фото: gospodynka.com.ua

Форму для выпечки (размером примерно 20×20 см) застелить пергаментом или пищевой пленкой. Выложить тесто в форму, равномерно распределив по всей поверхности.

Глазурь для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Растопить молочный шоколад с растительным маслом на водяной бане и залить готовый десерт сверху. Поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

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