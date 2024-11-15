Гениальный десерт без выпечки за 8 минут без яиц и муки – пошаговый рецепт

Гениальный десерт без выпечки за 8 минут — без яиц и муки
Нет времени на выпечку? Гениальный десерт без яиц и муки за 8 минут станет настоящим спасением для сладкоежек. Простой, быстрый и очень вкусный, этот десерт покорит вас своей легкостью в приготовлении и приятным вкусом.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- печенье 430 г;
- сахарная пудра 100 г;
- сливочное масло 120 г;
- молоко 100 мл;
- печенье Oreo или подобное 150 г;
- молочный шоколад 100 г;
- масло 2 ст. л.
Способ приготовления
Измельчить печенье в блендере до состояния крошки, добавить сахарную пудру и перемешать. Добавить растопленное сливочное масло и молоко, тщательно замешать до однородной массы.
Отдельно нарезать печенье еще большими кусочками и соединить с основной массой.
Форму для выпечки (размером примерно 20×20 см) застелить пергаментом или пищевой пленкой. Выложить тесто в форму, равномерно распределив по всей поверхности.
Растопить молочный шоколад с растительным маслом на водяной бане и залить готовый десерт сверху. Поставить в холодильник минимум на 2 часа до полного застывания.
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