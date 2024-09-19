Геніальний торт за 15 хвилин без духовки — покроковий рецепт

Геніальний рецепт торта за 15 хвилин — готується швидко та без духовки
Спробуйте приготувати цей чудовий торт на сковорідці. Для цього рецепту нам не знадобиться духовка. Приготування займе лише 15 хвилин. Ніжні і хрумкі коржі з пісочної крихти відмінно поєднуються з кисло-солодким сметанним кремом, роблять торт неймовірно смачним і ароматним.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- борошно 250 г;
- цукор 60 г;
- вершкове масло 120 г;
- сіль 1 щіпка;
- сметана 20% 500 г;
- цукор для крему 120 г;
- яйця для крему 2 шт;
- кукурудзяний крохмаль 1 ст.л;
- вершкове масло для крему 50 г;
- ванільний цукор 20 г.
Спосіб приготування
У глибокій мисці з'єднати просіяне пшеничне борошно, цукор і розм'якшене вершкове масло. За допомогою вилки інгредієнти перетерти до утворення дрібної крихти. Отриману крихту викласти на суху, розігріту сковорідку. Постійно помішуючи лопаткою, обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору.
Для приготування крему в ковші або невеликій каструлі змішати 2 курячі яйця та кукурудзяний крохмаль. Суміш ретельно перемішати вінчиком до однорідної консистенції. Додати цукор та ванільний цукор, знову ретельно перемішати вінчиком. Далі в крем додати жирну сметану і всі інгредієнти ретельно перемішати вінчиком до однорідного стану.
Поставити крем на повільний вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння. Після закипання проварити крем протягом 30 секунд, потім зняти з вогню. У гарячий крем додати 50 г розм'якшеного вершкового масла і перемішати до однорідності.
Поки крем ще гарячий, почати збирання торта. Із загальної кількості крихти відкласти 4 столові ложки для прикраси готового десерту. Решту крихти розділити на 4 частини. Дно та боки роз'ємної форми для запікання діаметром 20 см змастити рафінованою олією і застелити пергаментом. Викласти на дно форми 1/4 частину крихти, рівномірно розподіливши її по всьому периметру.
Поверх крихти рівномірно викласти 1/4 частину гарячого крему, зручно використовуючи для цього кондитерську лопатку. Чергуючи шари, зібрати весь торт. Прикрасити готовий десерт відкладеною крихтою. Накрити торт харчовою плівкою і відправити у холодильник щонайменше на 6 годин.
Після охолодження обережно зняти роз'ємну форму і видалити пергамент. Готовий торт розрізати на порційні шматочки та подати до чаю або кави.
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