Геніальний торт за 15 хвилин без духовки — покроковий рецепт

Торт без випічки. Фото: Freepik

Спробуйте приготувати цей чудовий торт на сковорідці. Для цього рецепту нам не знадобиться духовка. Приготування займе лише 15 хвилин. Ніжні і хрумкі коржі з пісочної крихти відмінно поєднуються з кисло-солодким сметанним кремом, роблять торт неймовірно смачним і ароматним.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

борошно 250 г;

цукор 60 г;

вершкове масло 120 г;

сіль 1 щіпка;

сметана 20% 500 г;

цукор для крему 120 г;

яйця для крему 2 шт;

кукурудзяний крохмаль 1 ст.л;

вершкове масло для крему 50 г;

ванільний цукор 20 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці з'єднати просіяне пшеничне борошно, цукор і розм'якшене вершкове масло. За допомогою вилки інгредієнти перетерти до утворення дрібної крихти. Отриману крихту викласти на суху, розігріту сковорідку. Постійно помішуючи лопаткою, обсмажити на середньому вогні до золотистого кольору.

Крихта з печива. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему в ковші або невеликій каструлі змішати 2 курячі яйця та кукурудзяний крохмаль. Суміш ретельно перемішати вінчиком до однорідної консистенції. Додати цукор та ванільний цукор, знову ретельно перемішати вінчиком. Далі в крем додати жирну сметану і всі інгредієнти ретельно перемішати вінчиком до однорідного стану.

Смажена крихта. Фото: gospodynka.com.ua

Поставити крем на повільний вогонь і, постійно помішуючи, довести до кипіння. Після закипання проварити крем протягом 30 секунд, потім зняти з вогню. У гарячий крем додати 50 г розм'якшеного вершкового масла і перемішати до однорідності.

Приготування крема. Фото: gospodynka.com.ua

Поки крем ще гарячий, почати збирання торта. Із загальної кількості крихти відкласти 4 столові ложки для прикраси готового десерту. Решту крихти розділити на 4 частини. Дно та боки роз'ємної форми для запікання діаметром 20 см змастити рафінованою олією і застелити пергаментом. Викласти на дно форми 1/4 частину крихти, рівномірно розподіливши її по всьому периметру.

Приготування торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поверх крихти рівномірно викласти 1/4 частину гарячого крему, зручно використовуючи для цього кондитерську лопатку. Чергуючи шари, зібрати весь торт. Прикрасити готовий десерт відкладеною крихтою. Накрити торт харчовою плівкою і відправити у холодильник щонайменше на 6 годин.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Після охолодження обережно зняти роз'ємну форму і видалити пергамент. Готовий торт розрізати на порційні шматочки та подати до чаю або кави.

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