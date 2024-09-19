Гениальный торт за 15 минут без духовки — пошаговый рецепт

Торт без выпечки. Фото: Freepik

Попытайтесь приготовить этот замечательный торт на сковородке. Для этого рецепта нам не понадобится духовка. Приготовление займет всего 15 минут. Нежные и хрустящие лепешки из песочной крошки отлично сочетаются с кисло-сладким сметанным кремом, делают торт невероятно вкусным и ароматным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

мука 250 г;

сахар 60 г;

сливочное масло 120 г;

соль 1 щепотка;

сметана 20% 500 г;

сахар для крема 120 г;

яйца для крема 2 шт;

кукурузный крахмал 1 ст.л;

сливочное масло для крема 50 г;

ванильный сахар 20 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить просеянную пшеничную муку, сахар и размягченное сливочное масло. С помощью вилки ингредиенты перетереть до образования мелкой крошки. Получившуюся крошку выложить на сухую, разогретую сковородку. Постоянно помешивая лопаткой, обжарить на среднем огне до золотистого цвета.

Крошка из печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема в ковшей или небольшой кастрюле смешать 2 куриных яйца и кукурузный крахмал. Смесь тщательно перемешать венчиком до однородной консистенции. Добавить сахар и ванильный сахар, снова тщательно перемешать венчиком. Далее в крем добавить жирную сметану и все ингредиенты тщательно перемешать венчиком до однородного состояния.

Жареная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить крем на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. После закипания проварить крем в течение 30 секунд, затем снять с огня. В горячий крем добавить 50 г размягченного сливочного масла и перемешать до однородности.

Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Пока крем еще горячий, начать уборку торта. Из общего количества крошки отложить 4 столовых ложки для украшения готового десерта. Остальные крошки разделить на 4 части. Дно и бока разъемной формы для запекания диаметром 20 см смазать рафинированным маслом и застелить пергаментом. Выложить на дно формы 1/4 часть крошки, равномерно распределив ее по всему периметру.

Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поверх крошки равномерно выложить 1/4 горячего крема, удобно используя для этого кондитерскую лопатку. Чередуя слои, собрать весь торт. Украсить готовый десерт отложенной крошкой. Накрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник не менее 6 часов.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

После остывания осторожно снять разъемную форму и удалить пергамент. Готовый торт разрезать на порционные кусочки и подать в чай или кофе.

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