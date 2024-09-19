Гениальный торт за 15 минут без духовки — пошаговый рецепт

Гениальный рецепт торта за 15 минут — готовится быстро и без духовки
Попытайтесь приготовить этот замечательный торт на сковородке. Для этого рецепта нам не понадобится духовка. Приготовление займет всего 15 минут. Нежные и хрустящие лепешки из песочной крошки отлично сочетаются с кисло-сладким сметанным кремом, делают торт невероятно вкусным и ароматным.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- мука 250 г;
- сахар 60 г;
- сливочное масло 120 г;
- соль 1 щепотка;
- сметана 20% 500 г;
- сахар для крема 120 г;
- яйца для крема 2 шт;
- кукурузный крахмал 1 ст.л;
- сливочное масло для крема 50 г;
- ванильный сахар 20 г.
Способ приготовления
В глубокой миске соединить просеянную пшеничную муку, сахар и размягченное сливочное масло. С помощью вилки ингредиенты перетереть до образования мелкой крошки. Получившуюся крошку выложить на сухую, разогретую сковородку. Постоянно помешивая лопаткой, обжарить на среднем огне до золотистого цвета.
Для приготовления крема в ковшей или небольшой кастрюле смешать 2 куриных яйца и кукурузный крахмал. Смесь тщательно перемешать венчиком до однородной консистенции. Добавить сахар и ванильный сахар, снова тщательно перемешать венчиком. Далее в крем добавить жирную сметану и все ингредиенты тщательно перемешать венчиком до однородного состояния.
Поставить крем на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. После закипания проварить крем в течение 30 секунд, затем снять с огня. В горячий крем добавить 50 г размягченного сливочного масла и перемешать до однородности.
Пока крем еще горячий, начать уборку торта. Из общего количества крошки отложить 4 столовых ложки для украшения готового десерта. Остальные крошки разделить на 4 части. Дно и бока разъемной формы для запекания диаметром 20 см смазать рафинированным маслом и застелить пергаментом. Выложить на дно формы 1/4 часть крошки, равномерно распределив ее по всему периметру.
Поверх крошки равномерно выложить 1/4 горячего крема, удобно используя для этого кондитерскую лопатку. Чередуя слои, собрать весь торт. Украсить готовый десерт отложенной крошкой. Накрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник не менее 6 часов.
После остывания осторожно снять разъемную форму и удалить пергамент. Готовый торт разрезать на порционные кусочки и подать в чай или кофе.
Раньше мы писали о рецепте вафельного торта с карамельным кремом и арахисом без выпечки, что готовится 10 минут.
Также советуем ознакомиться с рецептом нежного торта "пломбор" без выпечки.
А когда нет света, приготовьте этот торт за 15 минут — простой рецепт без выпечки
Еще рекомендуем ознакомиться с простым и быстрым рецептом ледового домашнего медовика за 10 минут.
Обратите внимание на торт за 15 минут, только из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и вкусно.
Читайте Новини.LIVE!