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Гениальный рецепт торта за 15 минут — готовится быстро и без духовки

19 сентября 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Гениальный торт за 15 минут без духовки — пошаговый рецепт
Торт без выпечки. Фото: Freepik
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Попытайтесь приготовить этот замечательный торт на сковородке. Для этого рецепта нам не понадобится духовка. Приготовление займет всего 15 минут. Нежные и хрустящие лепешки из песочной крошки отлично сочетаются с кисло-сладким сметанным кремом, делают торт невероятно вкусным и ароматным.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

  • мука 250 г;
  • сахар 60 г;
  • сливочное масло 120 г;
  • соль 1 щепотка;
  • сметана 20% 500 г;
  • сахар для крема 120 г;
  • яйца для крема 2 шт;
  • кукурузный крахмал 1 ст.л;
  • сливочное масло для крема 50 г;
  • ванильный сахар 20 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить просеянную пшеничную муку, сахар и размягченное сливочное масло. С помощью вилки ингредиенты перетереть до образования мелкой крошки. Получившуюся крошку выложить на сухую, разогретую сковородку. Постоянно помешивая лопаткой, обжарить на среднем огне до золотистого цвета.

гениальный рецепт торта за 15 минут
Крошка из печенья. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема в ковшей или небольшой кастрюле смешать 2 куриных яйца и кукурузный крахмал. Смесь тщательно перемешать венчиком до однородной консистенции. Добавить сахар и ванильный сахар, снова тщательно перемешать венчиком. Далее в крем добавить жирную сметану и все ингредиенты тщательно перемешать венчиком до однородного состояния.

гениальный рецепт торта за 15 минут без выпечки
Жареная крошка. Фото: gospodynka.com.ua

Поставить крем на медленный огонь и, постоянно помешивая, довести до кипения. После закипания проварить крем в течение 30 секунд, затем снять с огня. В горячий крем добавить 50 г размягченного сливочного масла и перемешать до однородности.

рецепт торта за 15 минут без выпечки
Приготовление крема. Фото: gospodynka.com.ua

Пока крем еще горячий, начать уборку торта. Из общего количества крошки отложить 4 столовых ложки для украшения готового десерта. Остальные крошки разделить на 4 части. Дно и бока разъемной формы для запекания диаметром 20 см смазать рафинированным маслом и застелить пергаментом. Выложить на дно формы 1/4 часть крошки, равномерно распределив ее по всему периметру.

простой рецепт торта за 15 минут без выпечки
Приготовление торта. Фото: gospodynka.com.ua

Поверх крошки равномерно выложить 1/4 горячего крема, удобно используя для этого кондитерскую лопатку. Чередуя слои, собрать весь торт. Украсить готовый десерт отложенной крошкой. Накрыть торт пищевой пленкой и отправить в холодильник не менее 6 часов.

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Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

После остывания осторожно снять разъемную форму и удалить пергамент. Готовый торт разрезать на порционные кусочки и подать в чай или кофе.

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