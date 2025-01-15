Геніальний салат із курячими серцями — простий рецепт, який здивує своїм смаком.

Геніальний смачний салат з курячими серцями
Геніальний салат із курячими серцями — це поєднання ніжності, аромату та ситності. Простий рецепт, який стане вашим фаворитом на будь-якому столі!
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- курячі серця — 500 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- огірок (маринований/квашений) — 2-3 шт.;
- часник 1 зубчик;
- сіль;
- перець.
Спосіб приготування
Промити курячі серця, видалити зайві плівки та згустки крові. Відварити у підсоленій воді до готовності (близько 20-25 хвилин).
Остудити та нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Моркву натерти на тертці для корейської моркви або нарізати тонкою соломкою.
Обсмажити цибулю та моркву на сковороді з невеликою кількістю олії до м'якості. Остудити. Огірки нарізати тонкими смужками. Часник пропустити через прес або дрібно натерти. Змішати курячі серця, обсмажені овочі, огірки та часник у великій мисці.
Посолити, поперчити за смаком. Додати майонез або сметану для заправки, ретельно перемішати. Поставити салат у холодильник на 30 хвилин для кращого просочення.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою простих та смачних салатів
Смачний салат із буряків — секретний рецепт із відомого ресторану.
Також радимо звернути увагу на салат з ананасами, копченою куркою, сиром та морквою по-корейськи.
Ще ми писали рецепт салату "Валя", який давно перевершив "Цезар" — король на столі
А цей рецепт салату замінить вінегрет та оселедець під шубою.
Читайте Новини.LIVE!