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Геніальний смачний салат з курячими серцями

15 січня 2025 12:44
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Геніальний салат із курячими серцями — простий рецепт, який здивує своїм смаком.
Салат з курячими серцями. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Геніальний салат із курячими серцями — це поєднання ніжності, аромату та ситності. Простий рецепт, який стане вашим фаворитом на будь-якому столі!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться: 

  • курячі серця — 500 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • огірок (маринований/квашений) — 2-3 шт.;
  • часник 1 зубчик;
  • сіль; 
  • перець. 

Спосіб приготування 

Промити курячі серця, видалити зайві плівки та згустки крові. Відварити у підсоленій воді до готовності (близько 20-25 хвилин). 

салат з курячими серцями
Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Остудити та нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Моркву натерти на тертці для корейської моркви або нарізати тонкою соломкою.

рецепт салата з курячими серцями
Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Обсмажити цибулю та моркву на сковороді з невеликою кількістю олії до м'якості. Остудити. Огірки нарізати тонкими смужками. Часник пропустити через прес або дрібно натерти. Змішати курячі серця, обсмажені овочі, огірки та часник у великій мисці.

смачний салат з курячими серцями
Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Посолити, поперчити за смаком. Додати майонез або сметану для заправки, ретельно перемішати. Поставити салат у холодильник на 30 хвилин для кращого просочення.

дуже смачний салат з курячими серцями
Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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