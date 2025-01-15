Геніальний салат із курячими серцями — простий рецепт, який здивує своїм смаком.

Салат з курячими серцями. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Геніальний салат із курячими серцями — це поєднання ніжності, аромату та ситності. Простий рецепт, який стане вашим фаворитом на будь-якому столі!

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.

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Вам знадобиться:

курячі серця — 500 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

огірок (маринований/квашений) — 2-3 шт.;

часник 1 зубчик;

сіль;

перець.

Спосіб приготування

Промити курячі серця, видалити зайві плівки та згустки крові. Відварити у підсоленій воді до готовності (близько 20-25 хвилин).

Інгредієнти для салату. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Остудити та нарізати невеликими шматочками. Цибулю нарізати тонкими півкільцями. Моркву натерти на тертці для корейської моркви або нарізати тонкою соломкою.

Морква та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Обсмажити цибулю та моркву на сковороді з невеликою кількістю олії до м'якості. Остудити. Огірки нарізати тонкими смужками. Часник пропустити через прес або дрібно натерти. Змішати курячі серця, обсмажені овочі, огірки та часник у великій мисці.

Приготування салату. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Посолити, поперчити за смаком. Додати майонез або сметану для заправки, ретельно перемішати. Поставити салат у холодильник на 30 хвилин для кращого просочення.

Готовий салат. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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