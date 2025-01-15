Гениальный салат с куриными сердцами - простой рецепт, который удивит своим вкусом.

Салат с куриными сердцами с куриными сердцами. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Гениальный салат с куриными сердцами — это сочетание нежности, аромата и сытности. Простой рецепт, который станет вашим фаворитом на любом столе!

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

куриные сердца — 500 г;

лук — 1 шт.

морковь — 1 шт.

огурец (маринованный/квашеный) — 2-3 шт.;

чеснок 1 зубчик;

соль;

соль;

перец;

Способ приготовления

Промыть куриные сердца, удалить лишние пленки и сгустки крови. Отварить в подсоленной воде до готовности (около 20-25 минут).

Ингредиенты для салата. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Остудить и нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкой соломкой.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Обжарить лук и морковь на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Остудить. Огурцы нарезать тонкими полосками. Чеснок пропустить через пресс или мелко натереть. Смешать куриные сердца, обжаренные овощи, огурцы и чеснок в большой миске.

Приготовление салата. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

Посолить, поперчить по вкусу. Добавить майонез или сметану для заправки, тщательно перемешать. Поставить салат в холодильник на 30 минут для лучшей пропитки.

Готовой салат. Фото: Скриншот YouTube @onyshkevychi_Iryna_Onyshkevych

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