Гениальный салат с куриными сердцами - простой рецепт, который удивит своим вкусом.

Гениальный вкусный салат с куриными сердцами
Гениальный салат с куриными сердцами — это сочетание нежности, аромата и сытности. Простой рецепт, который станет вашим фаворитом на любом столе!
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- куриные сердца — 500 г;
- лук — 1 шт.
- морковь — 1 шт.
- огурец (маринованный/квашеный) — 2-3 шт.;
- чеснок 1 зубчик;
- соль;
- соль;
- перец;
Способ приготовления
Промыть куриные сердца, удалить лишние пленки и сгустки крови. Отварить в подсоленной воде до готовности (около 20-25 минут).
Остудить и нарезать небольшими кусочками. Лук нарезать тонкими полукольцами. Морковь натереть на терке для корейской моркови или нарезать тонкой соломкой.
Обжарить лук и морковь на сковороде с небольшим количеством масла до мягкости. Остудить. Огурцы нарезать тонкими полосками. Чеснок пропустить через пресс или мелко натереть. Смешать куриные сердца, обжаренные овощи, огурцы и чеснок в большой миске.
Посолить, поперчить по вкусу. Добавить майонез или сметану для заправки, тщательно перемешать. Поставить салат в холодильник на 30 минут для лучшей пропитки.
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