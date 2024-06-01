Простий рецепт глазурованих сирків з TikTok в домашніх умовах — покрокове приготування

Глазуровані сирки. Фото: vkusnie_resepti_

Корисні, натуральні глазуровані сирки у домашніх умовах, які дуже просто готуються. Радимо повторити цей рецепт та порадувати своїх близьких.

Рецепт опублікували у TikTok на сторінці vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_ Глазуровані сирки по-домашньому • Інгредієнти: Сир у брикеті - 400гр (5%) Згущене молоко - 100-150 гр або (цукрова пудра -80 гр) Розтанула вершкове масло - 20 гр Варена згущене молоко - 30гр Молочна шоколадна плитка WB посилання на них в актуальному «Покупки» Спочатку топимо шоколад і змащуємо формочки. Відправляємо у морозильник на 10-15 хвилин. Поки форми застигають готуємо начинку. Сир має бути сухим, інакше сирки погано триматимуть свою форму. Змішуємо сир, згущене молоко і вершкове масло, перебиваємо блендером (або міксером) до однорідної маси і викладаємо в шоколадні формочки, між сирними шарами або посередині можна покласти варене згущене молоко. Прибираємо в морозилку на 20 хвилин. Після застигання змащуємо верхівки шоколадом. @hhadi_food. . . . . . . . . #готуємо вдома #кчаю #десерт #глазурованийсирок #сирки #сирок #рецептза5хвилин ♬ оригінальний звук - Рецепти з любов'ю

Вам знадобиться:

сир у брикеті 400 г (5%);

згущене молоко 100-150 г або (цукрова пудра 80 г);

вершкове масло 20 г;

варене згущене молоко 30 г;

молочна шоколадна плитка 2 шт.

Спосіб приготування

Спочатку топимо шоколад і змащуємо формочки. Відправляємо у морозильник на 10-15 хвилин.

Розтоплений шоколад. Фото: vkusnie_resepti_

Поки формочки застигають, готуємо начинку. Сир має бути сухим, інакше сирки погано триматимуть свою форму.

Сир і вершкове масло. Фото: vkusnie_resepti_

Змішуємо сир, згущене молоко і вершкове масло, перебиваємо блендером (або міксером) до однорідної маси і викладаємо в шоколадні формочки, між сирними шарами або посередині можна покласти варене згущене молоко.

Приготування сирків. Фото: vkusnie_resepti_

Прибираємо в морозилку на 20 хвилин. Після застигання змащуємо верхівки шоколадом.

Глазуровані сирки. Фото: vkusnie_resepti_

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