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Глазуровані сирки по-домашньому — трендовий рецепт з TikTok

1 червня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Простий рецепт глазурованих сирків з TikTok в домашніх умовах — покрокове приготування
Глазуровані сирки. Фото: vkusnie_resepti_
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Корисні, натуральні глазуровані сирки у домашніх умовах, які дуже просто готуються. Радимо повторити цей рецепт та порадувати своїх близьких.

Рецепт опублікували у TikTok на сторінці vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_

Глазуровані сирки по-домашньому • Інгредієнти: Сир у брикеті - 400гр (5%) Згущене молоко - 100-150 гр або (цукрова пудра -80 гр) Розтанула вершкове масло - 20 гр Варена згущене молоко - 30гр Молочна шоколадна плитка WB посилання на них в актуальному «Покупки» Спочатку топимо шоколад і змащуємо формочки. Відправляємо у морозильник на 10-15 хвилин. Поки форми застигають готуємо начинку. Сир має бути сухим, інакше сирки погано триматимуть свою форму. Змішуємо сир, згущене молоко і вершкове масло, перебиваємо блендером (або міксером) до однорідної маси і викладаємо в шоколадні формочки, між сирними шарами або посередині можна покласти варене згущене молоко. Прибираємо в морозилку на 20 хвилин. Після застигання змащуємо верхівки шоколадом. @hhadi_food. . . . . . . . . #готуємо вдома #кчаю #десерт #глазурованийсирок #сирки #сирок #рецептза5хвилин

♬ оригінальний звук - Рецепти з любов'ю

Вам знадобиться:

  • сир у брикеті 400 г (5%);
  • згущене молоко 100-150 г або (цукрова пудра 80 г);
  • вершкове масло 20 г;
  • варене згущене молоко 30 г;
  • молочна шоколадна плитка 2 шт.

Спосіб приготування

Спочатку топимо шоколад і змащуємо формочки. Відправляємо у морозильник на 10-15 хвилин.

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Розтоплений шоколад. Фото: vkusnie_resepti_

Поки формочки застигають, готуємо начинку. Сир має бути сухим, інакше сирки погано триматимуть свою форму.

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Сир і вершкове масло. Фото: vkusnie_resepti_

Змішуємо сир, згущене молоко і вершкове масло, перебиваємо блендером (або міксером) до однорідної маси і викладаємо в шоколадні формочки, між сирними шарами або посередині можна покласти варене згущене молоко.

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Приготування сирків. Фото: vkusnie_resepti_

Прибираємо в морозилку на 20 хвилин. Після застигання змащуємо верхівки шоколадом.

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Глазуровані сирки. Фото: vkusnie_resepti_

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сир
рецепти
десерт
глазур
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