Простой рецепт глазированных сырков из TikTok в домашних условиях — пошаговое приготовление

Глазированные сырки. Фото: vkusnie_resepti_

Полезные натуральные глазированные сырки в домашних условиях, которые очень просто готовятся. Советуем повторить этот рецепт и порадовать своих близких.

Рецепт опубликовали в TikTok на странице vkusnie_resepti_.

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@vkusnie_resepti_ Глазированные сырки по-домашнему • Ингредиенты: Творог в брикете - 400гр (5%) Сгущенка - 100-150 гр или (сахарная пудра -80 гр) Растаявшее сливочное масло - 20 гр Вареная сгущенка - 30гр Молочная шоколадная плитка - 2шт • Формочки брала на WB ссылка на них в актуальном «Покупки» Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут. Пока формочки застывают готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму. Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло,перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или по середине можно положить вареную сгущенку. Убираем в морозилку на 20 минут.После застывания смазываем верхушки шоколадом. @hhadi_food . . . . . . . . . #готовимдома #кчаю #десерт #глазированныйсырок #сырки #сырок #рецептза5минут ♬ оригинальный звук - Рецепты с любовью

Вам понадобится:

творог в брикете 400 г (5%);

сгущенка 100-150 г (или сахарная пудра 80 г);

растаявшее сливочное масло 20 г;

вареная сгущенка 30 г;

молочная шоколадная плитка 2 шт.

Способ приготовления

Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут.

Растопленный шоколад. Фото: vkusnie_resepti_

Пока формочки застывают, готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму.

Творог и сливочное масло. Фото: vkusnie_resepti_

Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло, перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или посередине можно положить вареную сгущенку.

Приготовление сырков. Фото: vkusnie_resepti_

Убираем в морозилку на 20 минут. После застывания смазываем верхушки шоколадом.

Глазированные сырки. Фото: vkusnie_resepti_

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