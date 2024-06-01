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Глазированные сырки по-домашнему — трендовый рецепт из TikTok

1 июня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Простой рецепт глазированных сырков из TikTok в домашних условиях — пошаговое приготовление
Глазированные сырки. Фото: vkusnie_resepti_
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Полезные натуральные глазированные сырки в домашних условиях, которые очень просто готовятся. Советуем повторить этот рецепт и порадовать своих близких. 

Рецепт опубликовали в TikTok на странице vkusnie_resepti_

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@vkusnie_resepti_

Глазированные сырки по-домашнему • Ингредиенты: Творог в брикете - 400гр (5%) Сгущенка - 100-150 гр или (сахарная пудра -80 гр) Растаявшее сливочное масло - 20 гр Вареная сгущенка - 30гр Молочная шоколадная плитка - 2шт • Формочки брала на WB ссылка на них в актуальном «Покупки» Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут. Пока формочки застывают готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму. Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло,перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или по середине можно положить вареную сгущенку. Убираем в морозилку на 20 минут.После застывания смазываем верхушки шоколадом. @hhadi_food . . . . . . . . . #готовимдома #кчаю #десерт #глазированныйсырок #сырки #сырок #рецептза5минут

♬ оригинальный звук - Рецепты с любовью

Вам понадобится: 

  • творог в брикете 400 г (5%); 
  • сгущенка 100-150 г (или сахарная пудра 80 г); 
  • растаявшее сливочное масло 20 г; 
  • вареная сгущенка 30 г;
  • молочная шоколадная плитка 2 шт. 

Способ приготовления 

Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут. 

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Растопленный шоколад. Фото: vkusnie_resepti_

Пока формочки застывают, готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму. 

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Творог и сливочное масло. Фото: vkusnie_resepti_

Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло, перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или посередине можно положить вареную сгущенку. 

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Приготовление сырков. Фото: vkusnie_resepti_

Убираем в морозилку на 20 минут. После застывания смазываем верхушки шоколадом. 

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Глазированные сырки. Фото: vkusnie_resepti_

Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.

Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.

Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.

сыр
рецепты
десерт
глазурь
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