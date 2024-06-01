Простой рецепт глазированных сырков из TikTok в домашних условиях — пошаговое приготовление

Глазированные сырки по-домашнему — трендовый рецепт из TikTok
Полезные натуральные глазированные сырки в домашних условиях, которые очень просто готовятся. Советуем повторить этот рецепт и порадовать своих близких.
Рецепт опубликовали в TikTok на странице vkusnie_resepti_.
@vkusnie_resepti_
Глазированные сырки по-домашнему • Ингредиенты: Творог в брикете - 400гр (5%) Сгущенка - 100-150 гр или (сахарная пудра -80 гр) Растаявшее сливочное масло - 20 гр Вареная сгущенка - 30гр Молочная шоколадная плитка - 2шт • Формочки брала на WB ссылка на них в актуальном «Покупки» Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут. Пока формочки застывают готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму. Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло,перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или по середине можно положить вареную сгущенку. Убираем в морозилку на 20 минут.После застывания смазываем верхушки шоколадом. @hhadi_food . . . . . . . . . #готовимдома #кчаю #десерт #глазированныйсырок #сырки #сырок #рецептза5минут♬ оригинальный звук - Рецепты с любовью
Вам понадобится:
- творог в брикете 400 г (5%);
- сгущенка 100-150 г (или сахарная пудра 80 г);
- растаявшее сливочное масло 20 г;
- вареная сгущенка 30 г;
- молочная шоколадная плитка 2 шт.
Способ приготовления
Сначала топим шоколад и смазываем формочки. Отправляем в морозильник на 10-15 минут.
Пока формочки застывают, готовим начинку. Творог должен быть сухим, иначе сырки будут плохо держать свою форму.
Смешиваем творог, сгущенку и сливочное масло, перебиваем блендером (или миксером) до однородной массы и выкладываем в шоколадные формочки, между творожными слоями или посередине можно положить вареную сгущенку.
Убираем в морозилку на 20 минут. После застывания смазываем верхушки шоколадом.
Раньше мы писали о вкусном десерте Британской семьи за 30 минут — рецепте бисквита королевы Виктории.
Еще мы рассказывали о рецепте ароматного пирога с ягодами и способе приготовления венгерской королевской ватрушки.
Также мы писали о рецепте итальянского пирога "12 ложек" — воздушный и нежный.
Читайте Новини.LIVE!