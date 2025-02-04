Головка капусти, трохи грибів — рецепт запіканки "Сита родина"

Запіканки з капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете приготувати щось смачне та ситне для всієї родини? Ця запіканка з капусти та грибів стане чудовим вибором! Вона ніжна, ароматна, а завдяки вершковому соусу та запеченому сиру — ще й особливо апетитна. Готується просто, а результат перевершує всі очікування.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

цибуля — 1-2 шт.;

гриби — 250-500 г;

сметана — 250 г;

вода — 50 мл;

борошно — 1 ст. л.;

сир — 50-100 г;

олія — 3-4 ст. л.;

сіль, чорний перець — за смаком.

Спосіб приготування

Капусту нарізати великими кубиками. У каструлю налити воду, підсолити, довести до кипіння, додати капусту та відварити 5-7 хвилин до напівготовності. Відкинути на друшляк, щоб стекла зайва рідина. За бажанням можна обсмажити капусту на сковороді з невеликою кількістю олії.

Нарізана капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Цибулю нарізати кубиками, гриби подрібнити. Лісові гриби попередньо відварити, заморожені — розморозити. На сковороду налити трохи олії, обсмажити цибулю до напівпрозорості, додати гриби та смажити ще 3 хвилини.

У сметану всипати борошно, влити гарячу воду, додати сіль, чорний перець та добре перемішати. Влити соус у сковороду до грибів і цибулі, варити до загустіння, потім зняти з вогню.

Готова запіканка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запікання змастити маслом, викласти капусту, залити соусом і розрівняти. Сир натерти на дрібній тертці, рівномірно посипати запіканку. Випікати у розігрітій до 200°C духовці 15-20 хвилин до рум’яної скоринки. Подавати гарячою.



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