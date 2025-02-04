Головка капусты, немного грибов — рецепт запеканки "Сытая семья"
Хотите приготовить что-то вкусное и сытное для всей семьи? Эта запеканка из капусты и грибов станет отличным выбором! Она нежная, ароматная, а благодаря сливочному соусу и запеченному сыру — еще и особенно аппетитная. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- лук репчатый — 1-2 шт.;
- грибы — 250-500 г;
- сметана — 250 г;
- вода — 50 мл;
- мука — 1 ст. л.;
- сыр — 50-100 г;
- масло — 3-4 ст. л.;
- соль, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления
Капусту нарезать крупными кубиками. В кастрюлю налить воду, подсолить, довести до кипения, добавить капусту и отварить 5-7 минут до полуготовности. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. По желанию можно обжарить капусту на сковороде с небольшим количеством масла.
Лук нарезать кубиками, грибы измельчить. Лесные грибы предварительно отварить, замороженные — разморозить. На сковороду налить немного масла, обжарить лук до полупрозрачности, добавить грибы и жарить еще 3 минуты.
В сметану всыпать муку, влить горячую воду, добавить соль, черный перец и хорошо перемешать. Влить соус в сковороду к грибам и луку, варить до загустения, затем снять с огня.
Форму для запекания смазать маслом, выложить капусту, залить соусом и разровнять. Сыр натереть на мелкой терке, равномерно посыпать запеканку. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки. Подавать горячей.
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