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Головка капусты, немного грибов — рецепт запеканки "Сытая семья"

4 февраля 2025 20:01
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Головка капусты, немного грибов — рецепт запеканки Сытая семья
Запеканка с капустой. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите приготовить что-то вкусное и сытное для всей семьи? Эта запеканка из капусты и грибов станет отличным выбором! Она нежная, ароматная, а благодаря сливочному соусу и запеченному сыру — еще и особенно аппетитная. Готовится просто, а результат превосходит все ожидания.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • лук репчатый — 1-2 шт.;
  • грибы — 250-500 г;
  • сметана — 250 г;
  • вода — 50 мл;
  • мука — 1 ст. л.;
  • сыр — 50-100 г;
  • масло — 3-4 ст. л.;
  • соль, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления

Капусту нарезать крупными кубиками. В кастрюлю налить воду, подсолить, довести до кипения, добавить капусту и отварить 5-7 минут до полуготовности. Откинуть на дуршлаг, чтобы стекла лишняя жидкость. По желанию можно обжарить капусту на сковороде с небольшим количеством масла.

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Нарезанная капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Лук нарезать кубиками, грибы измельчить. Лесные грибы предварительно отварить, замороженные — разморозить. На сковороду налить немного масла, обжарить лук до полупрозрачности, добавить грибы и жарить еще 3 минуты.

В сметану всыпать муку, влить горячую воду, добавить соль, черный перец и хорошо перемешать. Влить соус в сковороду к грибам и луку, варить до загустения, затем снять с огня.

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Готовая запеканка. Фото: smachnenke.com.ua

Форму для запекания смазать маслом, выложить капусту, залить соусом и разровнять. Сыр натереть на мелкой терке, равномерно посыпать запеканку. Выпекать в разогретой до 200°C духовке 15-20 минут до румяной корочки. Подавать горячей.

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