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Головні помилки при приготуванні курки — лайфхаки, щоб м'ясо завжди виходило соковитим

13 травня 2024 21:45
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор
Дізнайтеся про помилки у приготуванні курки, і у вас завжди буде смачне м'ясо
Приготування курки. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

При приготуванні курячого м'яса є кілька помилок, які можуть призвести до невдалої страви. Давайте розглянемо разом найпоширеніші помилки.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Пересушування м'яса

Однією з найчастіших помилок є пересушування курячого м'яса. Це відбувається, коли курка готується занадто довго або за дуже високої температури, що призводить до втрати її соку і соковитості.

Недопікання м'яса

Недопікання курки може призвести до того, що вона виявиться сирою всередині, що не тільки неприємно до смаку, а й може становити ризик захворювання на харчову інфекцію.

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Запечена курка. Фото: Freepik

Неправильне використання прянощів та приправ

Використання непридатних прянощів або недостатня їх кількість може призвести до того, що курка буде несмачною.

Неправильне зберігання м'яса

Неправильне зберігання курки перед приготуванням також може сприяти її псуванню або розвитку бактерій.

Дотримання цих порад допоможе вам приготувати смачну та соковиту курку без типових помилок.

Маринування м'яса

Маринування курки перед приготуванням допомагає їй утримувати вологу та додає смаку. Ви можете використовувати різні маринади на основі олії, оцту, соку лимона та прянощів.

Використання м'ясного термометра

Для визначення готовності курки використовуйте м'ясний термометр. Внутрішня температура курячого м'яса повинна досягати 75°C.

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Курка та спеції. Фото: Freepik

Підрум'янювання

Підрум'янювання курки на початку приготування допомагає утримати внутрішню вологу та додає апетитний зовнішній вигляд.

Покриття олією або маргарином

Нанесення невеликої кількості олії чи маргарину на поверхню курки перед запіканням допомагає утримувати вологу всередині м'яса.

Раніше ми писали, як правильно нарізати м'ясо на шашлик.

Також радимо ознайомитися з рецептом найсмачнішого маринаду для шашлику зі свинини — виходить м'який та соковитий.

Ще ми писали про кілька важливих правил, як зберігати мариноване м'ясо для шашлику.

рецепти
лайфхаки
м'ясо
Приготування
курка
запечена курка

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