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Главные ошибки при приготовлении курицы — лайфхаки, чтобы мясо всегда получалось сочным

13 мая 2024 21:45
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Янина Томенко
Редактор
Узнайте про ошибки в приготовлении курицы, и у вас всегда будет вкусное мясо
Приготовление курицы. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Янина Томенко
Янина Томенко
Редактор

При приготовлении куриного мяса, есть несколько ошибок, которые могут испортить блюдо. Давайте рассмотрим вместе самые распространенные ошибки. 

Об этом сообщают Новини.LIVE. 

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Пересушка мяса

Одной из наиболее частых ошибок является пересушка куриного мяса. Это происходит, когда курица готовится слишком долго или при слишком высокой температуре, что приводит к потере ее сока и сочности.

Недопекание мяса

Недопекание курицы может привести к тому, что она окажется сырой внутри, что не только неприятно по вкусу, но и может представлять риск заболевания пищевой инфекцией.

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Запеченная курица. Фото: Freepik

Неправильное использование пряностей и приправ

Использование неподходящих пряностей или недостаточное их количество может привести к тому, что курица будет безвкусной.

Неправильное хранение мяса

Неправильное хранение курицы перед приготовлением также может способствовать ее порче или развитию бактерий.

Соблюдение этих советов поможет вам приготовить вкусную и сочную курицу без типичных ошибок. 

Маринование мяса

Маринование курицы перед приготовлением помогает ей удерживать влагу и добавляет вкус. Вы можете использовать различные маринады на основе масла, уксуса, сока лимона и пряностей.

Использование мясного термометра

Для определения готовности курицы используйте мясной термометр. Внутренняя температура куриного мяса должна достигать 75°C.

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Курица и специи. Фото: Freepik

Подрумянивание

Подрумянивание курицы в начале приготовления помогает удержать внутреннюю влагу и добавляет аппетитный внешний вид.

Покрытие маслом или маргарином

Нанесение небольшого количества масла или маргарина на поверхность курицы перед запеканием помогает удерживать влагу внутри мяса.

Ранее мы писали, как правильно нарезать мясо на шашлык

Также советуем ознакомиться с рецептом вкуснейшего маринада для шашлыка из свинины — получается мягкий и сочный.

Еще мы писали о нескольких важных правилах, как хранить маринованное мясо для шашлыка.

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