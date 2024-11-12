Салат Шустрик за 5 хвилин замість Олів’є — покроковий рецепт

Домашній салат. Фото: smachnenke.com.ua

Шукаєте альтернативу традиційному "Олів’є"? Салат "Шустрик" готується лише за 5 хвилин, проте смаком може позмагатися з найулюбленішими святковими стравами. Швидко, смачно і надзвичайно просто — ідеальний варіант для будь-якої події!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам знадобиться:

яйця 3 шт.;

сіль 1/2 ч. л.;

олія 1 ст. л.;

цибуля зелена 30 г;

огірки 1 шт.;

сир твердий 80 г;

ковбаса сирокопчена 50 г;

горошок консервований 50 г.

Інгредієнти для соусу:

сметана 4 ст. л.;

гірчиця гостра 2 ч. л.;

сіль 1/3 ч. л.;

перець чорний мелений;

листя салату.

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю, вилити суміш на сковороду, злегка змащену олією. Готувати млинець 10 секунд, обсмажуючи з одного боку, доки він не схопиться.

У салатнику змішати сметану з гірчицею, сіллю та чорним меленим перцем для заправки. Нарізати яєчний млинець тонкою смужкою, огірок — брусочками.

Викласти в салатник соломку з яєчного млинця та брусочки огірка. Подрібнити зелену цибулю, нарізати ковбасу тонкою соломкою, додати до решти інгредієнтів у миску.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати сир невеликими брусками, додати в салатник. Додати консервований горошок і ретельно перемішати з заправкою. Салат готується за 5 хвилин і є чудовою альтернативою "Олів’є".

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