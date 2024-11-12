Салат Шустрик за 5 хвилин замість Олів’є — покроковий рецепт

Головний конкурент "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин
Шукаєте альтернативу традиційному "Олів’є"? Салат "Шустрик" готується лише за 5 хвилин, проте смаком може позмагатися з найулюбленішими святковими стравами. Швидко, смачно і надзвичайно просто — ідеальний варіант для будь-якої події!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам знадобиться:
- яйця 3 шт.;
- сіль 1/2 ч. л.;
- олія 1 ст. л.;
- цибуля зелена 30 г;
- огірки 1 шт.;
- сир твердий 80 г;
- ковбаса сирокопчена 50 г;
- горошок консервований 50 г.
Інгредієнти для соусу:
- сметана 4 ст. л.;
- гірчиця гостра 2 ч. л.;
- сіль 1/3 ч. л.;
- перець чорний мелений;
- листя салату.
Спосіб приготування
Збити яйця із сіллю, вилити суміш на сковороду, злегка змащену олією. Готувати млинець 10 секунд, обсмажуючи з одного боку, доки він не схопиться.
У салатнику змішати сметану з гірчицею, сіллю та чорним меленим перцем для заправки. Нарізати яєчний млинець тонкою смужкою, огірок — брусочками.
Викласти в салатник соломку з яєчного млинця та брусочки огірка. Подрібнити зелену цибулю, нарізати ковбасу тонкою соломкою, додати до решти інгредієнтів у миску.
Нарізати сир невеликими брусками, додати в салатник. Додати консервований горошок і ретельно перемішати з заправкою. Салат готується за 5 хвилин і є чудовою альтернативою "Олів’є".
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