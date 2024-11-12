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Головний конкурент "Олів’є" — салат "Шустрик" за 5 хвилин

12 листопада 2024 15:21
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор
Салат Шустрик за 5 хвилин замість Олів’є — покроковий рецепт
Домашній салат. Фото: smachnenke.com.ua
Аліса Мадяр - Редактор
Аліса Мадяр
Редактор

Шукаєте альтернативу традиційному "Олів’є"? Салат "Шустрик" готується лише за 5 хвилин, проте смаком може позмагатися з найулюбленішими святковими стравами. Швидко, смачно і надзвичайно просто — ідеальний варіант для будь-якої події!

Рецепт опубликовали Smachnenke

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Вам знадобиться: 

  • яйця 3 шт.;
  • сіль 1/2 ч. л.;
  • олія 1 ст. л.;
  • цибуля зелена 30 г;
  • огірки 1 шт.;
  • сир твердий 80 г;
  • ковбаса сирокопчена 50 г;
  • горошок консервований 50 г.

Інгредієнти для соусу:

  • сметана 4 ст. л.;
  • гірчиця гостра 2 ч. л.;
  • сіль 1/3 ч. л.;
  • перець чорний мелений;
  • листя салату.

Спосіб приготування

Збити яйця із сіллю, вилити суміш на сковороду, злегка змащену олією. Готувати млинець 10 секунд, обсмажуючи з одного боку, доки він не схопиться.

У салатнику змішати сметану з гірчицею, сіллю та чорним меленим перцем для заправки. Нарізати яєчний млинець тонкою смужкою, огірок — брусочками.

Викласти в салатник соломку з яєчного млинця та брусочки огірка. Подрібнити зелену цибулю, нарізати ковбасу тонкою соломкою, додати до решти інгредієнтів у миску.

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Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Нарізати сир невеликими брусками, додати в салатник. Додати консервований горошок і ретельно перемішати з заправкою. Салат готується за 5 хвилин і є чудовою альтернативою "Олів’є".

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