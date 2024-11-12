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Главный конкурент "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут

12 ноября 2024 15:21
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор
Салат Шустрик за 5 минут вместо Оливье – пошаговый рецепт
Домашний салат. Фото: smachnenke.com.ua
Алиса Мадяр - Редактор
Алиса Мадяр
Редактор

Ищете альтернативу традиционному "Оливье"? Салат "Шустрик" готовится всего за 5 минут, однако вкусом может посоревноваться с самыми любимыми праздничными блюдами. Быстро, вкусно и очень просто — идеальный вариант для любого события!

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • яйца 3 шт.;
  • соль 1/2 ч. л.;
  • масло 1 ст. л.;
  • лук зеленый 30 г;
  • огурцы 1 шт.;
  • сыр твердый 80 г;
  • колбаса сырокопченая 50 г;
  • консервированный горошек 50 г.

Ингредиенты для соуса:

  • сметана 4 ст. л.;
  • горчица острая 2 ч. л.;
  • соль 1/3 ч. л.;
  • перец черный молотый;
  • листья салата.

Способ приготовления

Взбить яйца с солью, вылить смесь на сковороду, слегка смазанную растительным маслом. Готовить блинчик 10 секунд, обжаривая с одной стороны, пока он не схватится.

В салатнике смешать сметану с горчицей, солью и черным молотым перцем для заправки. Нарезать яичный блинчик тонкой полоской, огурец — брусочками.

Выложить в салатник соломку из яичного блинчика и брусочки огурца. Измельчить зеленый лук, нарезать колбасу тонкой соломкой, добавить к другим ингредиентам в миску.

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Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Нарезать сыр небольшими брусками, добавить в салатник. Добавить консервированный горошек и тщательно перемешать с заправкой. Салат готовится через 5 минут и является прекрасной альтернативой "Оливье".

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