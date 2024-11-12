Салат Шустрик за 5 минут вместо Оливье – пошаговый рецепт

Главный конкурент "Оливье" — салат "Шустрик" за 5 минут
Ищете альтернативу традиционному "Оливье"? Салат "Шустрик" готовится всего за 5 минут, однако вкусом может посоревноваться с самыми любимыми праздничными блюдами. Быстро, вкусно и очень просто — идеальный вариант для любого события!
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца 3 шт.;
- соль 1/2 ч. л.;
- масло 1 ст. л.;
- лук зеленый 30 г;
- огурцы 1 шт.;
- сыр твердый 80 г;
- колбаса сырокопченая 50 г;
- консервированный горошек 50 г.
Ингредиенты для соуса:
- сметана 4 ст. л.;
- горчица острая 2 ч. л.;
- соль 1/3 ч. л.;
- перец черный молотый;
- листья салата.
Способ приготовления
Взбить яйца с солью, вылить смесь на сковороду, слегка смазанную растительным маслом. Готовить блинчик 10 секунд, обжаривая с одной стороны, пока он не схватится.
В салатнике смешать сметану с горчицей, солью и черным молотым перцем для заправки. Нарезать яичный блинчик тонкой полоской, огурец — брусочками.
Выложить в салатник соломку из яичного блинчика и брусочки огурца. Измельчить зеленый лук, нарезать колбасу тонкой соломкой, добавить к другим ингредиентам в миску.
Нарезать сыр небольшими брусками, добавить в салатник. Добавить консервированный горошек и тщательно перемешать с заправкой. Салат готовится через 5 минут и является прекрасной альтернативой "Оливье".
Раньше мы писали о бюджетном салате "Мимоза" — идеальном рецепте приготовления.
Также обратите внимание на рецепт безопасного майонеза из вареных яиц — готовится за 5 минут.
Еще советуем ознакомиться с рецептом бюджетного салата, который удивит каждого — доступный список ингредиентов.
Также мы рассказывали об очень вкусном и полезном салате за 5 минут из обычной свеклы без майонеза.
Еще мы писали о салате на Новый год 2025 — праздничном хите, который съедают первым.
Читайте Новини.LIVE!