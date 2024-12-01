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Гомбовці по-закарпатськи на сніданок — знадобиться 1 пачка сиру

1 грудня 2024 06:02
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Швидкі гомбовці по-закарпатськи: смачний сніданок з 1 пачки сиру
Гомбовці по-закарпатськи. Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Хочете здивувати рідних смачним сніданком? Закарпатські гомбовці з сиру — це швидкий і простий рецепт, який підкорює ніжністю та легкістю. Вам знадобиться лише одна пачка сиру.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • сир сухий 500 г;
  • цукор 2 ст.л.;
  • сіль дрібка;
  • яйце 1 шт.;
  • борошно 2 ст.л.;
  • манка 2 ст.л.;
  • вершкове масло 40 г.

Спосіб приготування

Розминаємо великі шматки сиру, додаємо до нього сіль, цукор та яйце, перемішуємо. Висипаємо в суміш борошно та манну крупу, замішуємо м’яке та злегка липке тісто. Залишаємо тісто на 10 хвилин набухати, поки розігріваємо в каструлі воду для гомбовців. Ділимо тісто на дві рівні частини, збираємо кожну в окрему "кулю".

як приготувати закарпатські гомбовці
Сирне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Розкочуємо кожну в ковбаску і ділимо вздовж на дві частини. Кожну частину потрібно трохи приплюснути, викласти на невеликій відстані в тісто ягоди. Далі ділимо ковбаски на невеликі порції, не зачіпаючи ягід. Загортаємо ягоди у кожну окрему порцію.

що таке гомбовці та як вони готуються
Ягідна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Отримані кульки опускаємо у киплячу воду. Після закипання кульки піднімуться на поверхню води, варити в такому разі їх потрібно кілька хвилин. Після приготування гомбовці рекомендується полити розтопленим вершковим маслом. Виходить смачний закарпатський десерт, який можна приготувати на сніданок замість лінивих вареників. 

Раніше ми писали про лінивий хачапурі із сиром на сковороді за простим рецептом — ідеально до сніданку.

Також ми розповідали про приготування лінивого хачапурі на сковороді — 10 хвилин, і смачний сніданок готовий.

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