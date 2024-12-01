Швидкі гомбовці по-закарпатськи: смачний сніданок з 1 пачки сиру

Гомбовці по-закарпатськи. Фото: smachnenke.com.ua

Хочете здивувати рідних смачним сніданком? Закарпатські гомбовці з сиру — це швидкий і простий рецепт, який підкорює ніжністю та легкістю. Вам знадобиться лише одна пачка сиру.

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

сир сухий 500 г;

цукор 2 ст.л.;

сіль дрібка;

яйце 1 шт.;

борошно 2 ст.л.;

манка 2 ст.л.;

вершкове масло 40 г.

Спосіб приготування

Розминаємо великі шматки сиру, додаємо до нього сіль, цукор та яйце, перемішуємо. Висипаємо в суміш борошно та манну крупу, замішуємо м’яке та злегка липке тісто. Залишаємо тісто на 10 хвилин набухати, поки розігріваємо в каструлі воду для гомбовців. Ділимо тісто на дві рівні частини, збираємо кожну в окрему "кулю".

Сирне тісто. Фото: smachnenke.com.ua

Розкочуємо кожну в ковбаску і ділимо вздовж на дві частини. Кожну частину потрібно трохи приплюснути, викласти на невеликій відстані в тісто ягоди. Далі ділимо ковбаски на невеликі порції, не зачіпаючи ягід. Загортаємо ягоди у кожну окрему порцію.

Ягідна начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Отримані кульки опускаємо у киплячу воду. Після закипання кульки піднімуться на поверхню води, варити в такому разі їх потрібно кілька хвилин. Після приготування гомбовці рекомендується полити розтопленим вершковим маслом. Виходить смачний закарпатський десерт, який можна приготувати на сніданок замість лінивих вареників.

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