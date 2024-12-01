Быстрые гомбовцы по-закарпатски: вкусный завтрак из 1 пачки сыра

Гомбовцы по-закарпатски. Фото: smachnenke.com.ua

Хотите удивить родных вкусным завтраком? Закарпатские гомбовцы из творога — это быстрый и простой рецепт, который покоряет нежностью и легкостью. Вам понадобится одна пачка творога.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

творог сухой 500 г;

сахар 2 ст.л.;

соль щепотка;

яйцо 1 шт.;

мука 2 ст.л.;

манка 2 ст.л.;

сливочное масло 40 г.

Способ приготовления

Разминаем большие куски творога, добавляем в него соль, сахар и яйцо, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и манную крупу, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто. Оставляем тесто на 10 минут набухать, пока разогреваем в кастрюле воду для гомбовцев. Делим тесто на две равные части, собираем каждый в отдельный "шар".

Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатываем каждый в колбаску и делим вдоль на две части. Каждую часть нужно немного приплюснуть, выложить на небольшом расстоянии в тесто ягоды. Далее делим колбаски на небольшие порции, не затрагивая ягоды. Заворачиваем ягоды в каждую отдельную порцию.

Ягодная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Полученные шарики опускаем в кипящую воду. После закипания шарики поднимутся на поверхность воды, варить в таком случае их нужно несколько минут. После приготовления гомбовцы рекомендуется полить растопленным сливочным маслом. Получается вкусный закарпатский десерт, который можно приготовить на завтрак вместо ленивых вареников.

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