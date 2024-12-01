Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Гомбовцы по-закарпатски на завтрак — понадобится 1 пачка творога arrow

Гомбовцы по-закарпатски на завтрак — понадобится 1 пачка творога

1 декабря 2024 06:02
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Быстрые гомбовцы по-закарпатски: вкусный завтрак из 1 пачки сыра
Гомбовцы по-закарпатски. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Хотите удивить родных вкусным завтраком? Закарпатские гомбовцы из творога — это быстрый и простой рецепт, который покоряет нежностью и легкостью. Вам понадобится одна пачка творога.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог сухой 500 г;
  • сахар 2 ст.л.;
  • соль щепотка;
  • яйцо 1 шт.;
  • мука 2 ст.л.;
  • манка 2 ст.л.;
  • сливочное масло 40 г.

Способ приготовления

Разминаем большие куски творога, добавляем в него соль, сахар и яйцо, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и манную крупу, замешиваем мягкое и слегка липкое тесто. Оставляем тесто на 10 минут набухать, пока разогреваем в кастрюле воду для гомбовцев. Делим тесто на две равные части, собираем каждый в отдельный "шар".

как приготовить закарпатские гомбовцы
Творожное тесто. Фото: smachnenke.com.ua

Раскатываем каждый в колбаску и делим вдоль на две части. Каждую часть нужно немного приплюснуть, выложить на небольшом расстоянии в тесто ягоды. Далее делим колбаски на небольшие порции, не затрагивая ягоды. Заворачиваем ягоды в каждую отдельную порцию.

что такое гомбовцы и как они готовятся
Ягодная начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Полученные шарики опускаем в кипящую воду. После закипания шарики поднимутся на поверхность воды, варить в таком случае их нужно несколько минут. После приготовления гомбовцы рекомендуется полить растопленным сливочным маслом. Получается вкусный закарпатский десерт, который можно приготовить на завтрак вместо ленивых вареников.

Раньше мы писали о ленивом хачапуре с сыром на сковороде по простому рецепту — идеально к завтраку.

Также мы рассказывали о приготовлении ленивого хачапури на сковороде — 10 минут, и вкусный завтрак готов.

Еще мы писали о хачапуре на творожном тесте с низкой калорийностью — попробуйте на завтрак.

рецепты творог идея для завтрака закарпатская кухня манка

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:30 Пшеница снова упала в цене — сколько стоит зерно

06:30 Некорректные данные в реестре "Оберіг" — когда нужно идти в ТЦК

06:29 Как вся Россия — сколько китайцев готовы к бойкоту товаров из РФ

Эксклюзив

06:29 Украина получает данные о зарубежных счетах граждан, — Гетманцев

Эксклюзив

06:26 Что делать, если Резерв+ дает сбой на границе — объяснение юриста

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:24 Обломки "Шахеда" упали на Киев — какие последствия атаки врага

06:22 Выполняют не свойственные им функции — Дикий о роспуске ТЦК

06:15 Пенсии в 2025 году — минимальный и максимальный размер

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств — детали

05:30 Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше

06:30 Пшеница снова упала в цене — сколько стоит зерно

06:30 Некорректные данные в реестре "Оберіг" — когда нужно идти в ТЦК

06:29 Как вся Россия — сколько китайцев готовы к бойкоту товаров из РФ

Эксклюзив

06:29 Украина получает данные о зарубежных счетах граждан, — Гетманцев

Эксклюзив

06:26 Что делать, если Резерв+ дает сбой на границе — объяснение юриста

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

06:24 Обломки "Шахеда" упали на Киев — какие последствия атаки врага

06:22 Выполняют не свойственные им функции — Дикий о роспуске ТЦК

06:15 Пенсии в 2025 году — минимальный и максимальный размер

06:01 Клиенты Ощадбанка жалуются на списание средств — детали

05:30 Пришел штраф от ТЦК — как его оплатить и что делать дальше

Эксклюзив

21:32 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

07:39 Пропаганда в компьютерных играх — как это влияет на молодежь

06:40 Цены на латунь в Украине — сколько стоит 1 кг лома в ноябре

29 ноября 2024

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

Text

19:15 Берлинская заявила, что Украина не может восстановить границы

Text

15:29 Украинская нация может скоро исчезнуть — Богомолец сказала почему

Text

08:24 Билозир заявила о 3,7 млн мужчин, которых еще можно призвать

29 ноября 2024
Text

23:49 Игроки STALKER 2 будут классными операторами дронов, — Ехануров

Text

22:14 Не Трамп — Билозир объяснила, кто нужен для окончания войны

Text

18:05 Визит Сырского на фронт и заявление Зеленского — эфир Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

27 ноября 2024

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК