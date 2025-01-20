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Горішки зі згущено-вершковим кремом — смак дитинства

20 січня 2025 05:03
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Горішки зі згущено-вершковим кремом як у дитинстві — рецепт з фото
Горішки зі начинкою. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Горішки зі згущено-вершковим кремом — це солодкий десерт, який нагадує про дитинство. Вони поєднують в собі ніжну текстуру та незабутній смак, що стане приємною частиною вашого дня.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Liza Glinskaya

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Вам знадобиться: 

  • 200 г вершкового масла (жирністю 82%);
  • 100 г яєць (2 шт.);
  • 110 г цукрової пудри (5,5 ст. л. без гірки);
  • сіль;
  • ванільний цукор ;
  • 340 г борошна (13,5 ст. л. без гірки);
  • 30 г мигдалевого борошна (5 ст. л.). 

Згущено-вершковий крем:

  • 250 г вершкового масла (жирністю 82%, кімнатної температури);
  • 250 г вареного згущеного молока (8 ст. л. + 1 ч. л.);
  • 60 г волоських горіхів (обсмажених).

Спосіб приготування 

Збиваємо за допомогою віничка вершкове масло, воно має бути кімнатної температури.  Додаємо цукрову пудру та ванільний цукор.

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Інгредієнти для випічки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемішуємо. Додаємо яйця кімнатної температури. Знову перемішуємо. На цьому етапі можуть з’явитися грудочки, це може бути через те, що ви використали холодні яйця. Як тільки ми додамо борошно текстура стане однорідною.

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Приготування тіста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Додаємо борошно та сіль, замішуємо тісто за допомогою силіконової лопатки. Довго вимішувати не потрібно, борошно має зволожитись. Обгортаємо тісто харчовою плівкою та відправляємо в холодильник на 2 години.

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Тісто для горішків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Дістаємо тісто з холодильника та формуємо кульки. Саме для такої горішниці, як на фото потрібні кульки вагою по 4 г. Якщо у вас інша горішниця, треба буде тестувати, можливо, вагу кульки потрібно буде збільшити.

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Приготування горішків. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Розігріваємо горішницю та закладаємо у форми кульки з тіста та випікаємо 2-3 хв.  Дістаємо половинки горішків з форми. За допомогою сита робимо край горішка красивим та гладеньким.

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Вершкове масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготуємо начинку. Змішуємо вершкове масло кімнатної температури з вареним згущеним молоком та збиваємо міксером. Начинка має тримати форму. Перекладаємо начинку в кондитерський мішок.

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Горішок з кремом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наповнюємо половинки начинкою, в одну додаємо обсмажений волоський горіх та збираємо горішки. Перед тим, як ласувати горішками, поставте їх в холодильник, мінімум на одну годину.

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згущене молоко рецепти десерт дитинство волоські горіхи

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