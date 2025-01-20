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Орешки со сгущенно-сливочным кремом — вкус детства

20 января 2025 05:03
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Орешки со сгущенно-сливочным кремом как в детстве — рецепт с фото
Орешки с начинкой. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Орешков со сгущенно-сливочным кремом — это сладкий десерт, который напоминает о детстве. Они сочетают в себе нежную текстуру и незабываемый вкус, который станет приятной частью вашего дня.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Liza Glinskaya.

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Вам понадобится: 

  • 200 г сливочного масла (жирностью 82%);
  • 100 г яиц (2 шт.);
  • 110 г сахарной пудры (5,5 ст. л. без горки);
  • соль;
  • ванильный сахар;
  • 340 г муки (13,5 ст. л. без горки);
  • 30 г миндальной муки (5 ст. л.);

Сгущенно-сливочный крем:

  • 250 г сливочного масла (жирностью 82%, комнатной температуры);
  • 250 г вареного сгущенного молока (8 ст. л. + 1 ч. л.);
  • 60 г грецких орехов (обжаренных).

Способ приготовления

Взбиваем с помощью венчика сливочное масло, оно должно быть комнатной температуры. Добавляем сахарную пудру и ванильный сахар.

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Ингредиенты для выпечки. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Перемешиваем. Добавляем яйца комнатной температуры. Снова перемешиваем. На этом этапе могут появиться комочки, это может быть из-за того, что вы использовали холодные яйца. Как только мы добавим муку, текстура станет однородной.

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Приготовление теста. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Добавляем муку и соль, замешиваем тесто с помощью силиконовой лопатки. Долго вымешивать не нужно, мука должна увлажниться. Обертываем тесто пищевой пленкой и отправляем в холодильник на 2 часа.

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Тесто для орешков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Достаем тесто из холодильника и формируем шарики. Именно для такой орешницы, как на фото, нужны шарики весом по 4 г. Если у вас другая орешница, надо будет тестировать, возможно, вес шарика нужно будет увеличить.

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Приготовление орешков. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Разогреваем орешницу и закладываем в формы шарики из теста и выпекаем 2-3 мин. Достаем половинки орешков из формы. С помощью сита делаем край орешка красивым и гладким.

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Сливочное масло. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Приготовим начинку. Смешиваем сливочное масло комнатной температуры с вареным сгущенным молоком и взбиваем миксером. Начинка должна держать форму. Перекладываем начинку в кондитерский мешок.

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Орешек с кремом. Фото: YouTube @LizaGlinskaya_gl

Наполняем половинки начинкой, в одну добавляем обжаренный грецкий орех и собираем орешки. Перед тем как лакомиться орешками, поставьте их в холодильник минимум на один час.

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