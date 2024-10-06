Гороховий суп у банках на зиму без стерилізації – покроковий рецепт заготівлі.

Гороховий суп у банках на зиму — готується без стерилізації, виручить під час блекаутів
Гороховий суп у банках — це зручний спосіб приготувати та зберегти ситну страву на зиму. Готується без стерилізації, цей суп стане чудовим рішенням для блекаутів, забезпечуючи вас домашнім теплом та смаком у будь-який час.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачний куточок.
Вам знадобиться:
- сухий горох 800 г;
- помідори 1,5 кг;
- цибуля 500 г;
- морква 500 г;
- олія 170 мл;
- сіль 1 ст. л.;
- цукор 3 ст. л.;
- оцет 9% 50 мл.
Спосіб приготування
Горох залити водою та залишить на ніч. Зранку воду злити, горох ретельно промити. Залити водою та поставити варитися. Довести до кипіння, зменшити вогонь та варити до готовності.
Моркву потрібно натерти, цибулю нарізати та підготувати томатний сік з 1,5 кг помідорів. Можна пропустити через м'ясорубку або соковитискач.
У каструлю з товстим дном додати 170 мл олії, додати цибулю та моркву. Трохи обсмажити та додати помідори, одну столову ложку солі, три столові ложки цукру та перемішати. Варити 20 хвилин без кришки.
Потім додати горох, перемішати все і доводимо до кипіння. Після цього варити ще 15 хвилин, додати 50 мл 9% оцту, перемішати і розлити в стерилізовані банки. Закатати кришками, перевертати банки не потрібно, накрити ковдрою і залишити до охолодження.
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