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Гороховий суп у банках на зиму — готується без стерилізації, виручить під час блекаутів

6 жовтня 2024 20:00
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гороховий суп у банках на зиму без стерилізації – покроковий рецепт заготівлі.
Гороховий суп у банках. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Гороховий суп у банках — це зручний спосіб приготувати та зберегти ситну страву на зиму. Готується без стерилізації, цей суп стане чудовим рішенням для блекаутів, забезпечуючи вас домашнім теплом та смаком у будь-який час.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачний куточок.

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Вам знадобиться:

  • сухий горох 800 г;
  • помідори 1,5 кг;
  • цибуля 500 г;
  • морква 500 г;
  • олія 170 мл;
  • сіль 1 ст. л.;
  • цукор 3 ст. л.;
  • оцет 9% 50 мл.

Спосіб приготування

Горох залити водою та залишить на ніч. Зранку воду злити, горох ретельно промити. Залити водою та поставити варитися. Довести до кипіння, зменшити вогонь та варити до готовності.

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Сирий горох. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Моркву потрібно натерти, цибулю нарізати та підготувати томатний сік з 1,5 кг помідорів. Можна пропустити через м'ясорубку або соковитискач.

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Цибуля та морква. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

У каструлю з товстим дном додати 170 мл олії, додати цибулю та моркву. Трохи обсмажити та додати помідори, одну столову ложку солі, три столові ложки цукру та перемішати. Варити 20 хвилин без кришки.

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Вареного гороху. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Потім додати горох, перемішати все і доводимо до кипіння. Після цього варити ще 15 хвилин, додати 50 мл 9% оцту, перемішати і розлити в стерилізовані банки. Закатати кришками, перевертати банки не потрібно, накрити ковдрою і залишити до охолодження.

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Гороховий суп у банку. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

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