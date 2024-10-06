Гороховый суп в банках на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт заготовки.

Гороховый суп в банках. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Гороховый суп в банках — это удобный способ приготовить и сохранить сытное блюдо на зиму. Готовится без стерилизации, этот суп станет отличным решением для блэкаутов, обеспечивая вас домашним теплом и вкусом в любое время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусный уголок.

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Вам понадобится:

сухой горох 800 г;

помидоры 1,5 кг;

лук 500 г;

морковь 500 г;

растительное масло 170 мл;

соль 1 ст. л.;

сахар 3 ст. л.;

уксус 9% 50 мл.

Способ приготовления

Горох залить водой и оставит на ночь. Утром воду слить, горох тщательно промыть. Залить водой и поставить вариться. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности.

Сырой горох. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Морковь нужно натереть, лук нарезать и подготовить томатный сок из 1,5 кг помидоров. Можно пропустить через мясорубку или соковыжималку.

Лук и морковь. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

В кастрюлю с толстым дном добавить 170 мл растительного масла, добавить лук и морковь. Немного обжарить и добавить помидоры, одну столовую ложку соли, три столовые ложки сахара и перемешать. Варить 20 минут без крышки.

Вареный горох. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Затем добавить горох, все перемешать и доводим до кипения. После этого варить еще 15 минут, добавить 50 мл 9% уксуса, перемешать и разливаем в стерилизованные банки. Закатать крышками, переворачивать банки не нужно, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.

Гороховый суп в банке. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

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