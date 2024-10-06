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Гороховый суп в банках на зиму — готовится без стерилизации, выручит во время блэкаутов

6 октября 2024 20:00
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Гороховый суп в банках на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт заготовки.
Гороховый суп в банках. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Гороховый суп в банках — это удобный способ приготовить и сохранить сытное блюдо на зиму. Готовится без стерилизации, этот суп станет отличным решением для блэкаутов, обеспечивая вас домашним теплом и вкусом в любое время.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусный уголок.

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Вам понадобится: 

  • сухой горох 800 г;
  • помидоры 1,5 кг;
  • лук 500 г;
  • морковь 500 г;
  • растительное масло 170 мл;
  • соль 1 ст. л.;
  • сахар 3 ст. л.;
  • уксус 9% 50 мл. 

Способ приготовления 

Горох залить водой и оставит на ночь. Утром воду слить, горох тщательно промыть. Залить водой и поставить вариться. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности. 

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Сырой горох. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Морковь нужно натереть, лук нарезать и подготовить томатный сок из 1,5 кг помидоров. Можно пропустить через мясорубку или соковыжималку. 

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Лук и морковь. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

В кастрюлю с толстым дном добавить 170 мл растительного масла, добавить лук и морковь. Немного обжарить и добавить помидоры, одну столовую ложку соли, три столовые ложки сахара и перемешать. Варить 20 минут без крышки. 

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Вареный горох. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

Затем добавить горох, все перемешать и доводим до кипения. После этого варить еще 15 минут, добавить 50 мл 9% уксуса, перемешать и разливаем в стерилизованные банки. Закатать крышками, переворачивать банки не нужно, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения. 

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Гороховый суп в банке. Фото: скриншот YouTube @Vkysnui_ygolok

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