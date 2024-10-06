Гороховый суп в банках на зиму без стерилизации — пошаговый рецепт заготовки.

Гороховый суп в банках на зиму — готовится без стерилизации, выручит во время блэкаутов
Гороховый суп в банках — это удобный способ приготовить и сохранить сытное блюдо на зиму. Готовится без стерилизации, этот суп станет отличным решением для блэкаутов, обеспечивая вас домашним теплом и вкусом в любое время.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусный уголок.
Вам понадобится:
- сухой горох 800 г;
- помидоры 1,5 кг;
- лук 500 г;
- морковь 500 г;
- растительное масло 170 мл;
- соль 1 ст. л.;
- сахар 3 ст. л.;
- уксус 9% 50 мл.
Способ приготовления
Горох залить водой и оставит на ночь. Утром воду слить, горох тщательно промыть. Залить водой и поставить вариться. Довести до кипения, уменьшить огонь и варить до готовности.
Морковь нужно натереть, лук нарезать и подготовить томатный сок из 1,5 кг помидоров. Можно пропустить через мясорубку или соковыжималку.
В кастрюлю с толстым дном добавить 170 мл растительного масла, добавить лук и морковь. Немного обжарить и добавить помидоры, одну столовую ложку соли, три столовые ложки сахара и перемешать. Варить 20 минут без крышки.
Затем добавить горох, все перемешать и доводим до кипения. После этого варить еще 15 минут, добавить 50 мл 9% уксуса, перемешать и разливаем в стерилизованные банки. Закатать крышками, переворачивать банки не нужно, накрыть одеялом и оставить до полного охлаждения.
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