Ідеальний рецепт горохового супу з копченостями

Гороховий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дуже смачний і наваристий гороховий суп. Автор рецепту стверджує, що цей рецепт доведено до ідеалу. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

горох 300 г;

вода 2 л;

копчене куряче стегно 700 г;

морква 1 шт.;

цибуля 1 шт.;

часник 2 зубчики;

лавровий лист 1-2 шт.;

запашний перець кілька горошин;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Заздалегідь замочити горох у воді щонайменше на 2-3 години.

Копчена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити стегно водою, додати дрібно нарізану цибулю і відварити протягом 40 хвилин.

Горох у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістати стегна і додати горох. Варити до м'якості гороху.

Копчене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на великій тертці. Обсмажити на олії.

Приготування супу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли горох став м'яким, додати порізане на шматочки м'ясо, моркву, лавровий лист і запашний перець. Варити ще 10 хвилин.

Приготування супу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Додати часник у суп. Дати закипіти та проварити ще пару хвилин. Зняти з вогню та дати супу настоятися 15-20 хвилин.

Гороховий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.