Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Гороховий суп з копченостями — найідеальніший рецепт arrow

Гороховий суп з копченостями — найідеальніший рецепт

6 квітня 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко
Ідеальний рецепт горохового супу з копченостями
Гороховий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломія Цуренко

Дуже смачний і наваристий гороховий суп. Автор рецепту стверджує, що цей рецепт доведено до ідеалу. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • горох 300 г;
  • вода 2 л;
  • копчене куряче стегно 700 г;
  • морква 1 шт.;
  • цибуля 1 шт.;
  • часник 2 зубчики;
  • лавровий лист 1-2 шт.;
  • запашний перець кілька горошин;
  • сіль за смаком.

Спосіб приготування

Заздалегідь замочити горох у воді щонайменше на 2-3 години.

null
Копчена курка. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залити стегно водою, додати дрібно нарізану цибулю і відварити протягом 40 хвилин.

null
Горох у воді. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Дістати стегна і додати горох. Варити до м'якості гороху.

null
Копчене м'ясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натерти моркву на великій тертці. Обсмажити на олії.

null
Приготування супу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Коли горох став м'яким, додати порізане на шматочки м'ясо, моркву, лавровий лист і запашний перець. Варити ще 10 хвилин.

null
Приготування супу. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Подрібнити часник. Додати часник у суп. Дати закипіти та проварити ще пару хвилин. Зняти з вогню та дати супу настоятися 15-20 хвилин.

null
Гороховий суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раніше ми писали про рецепт чеського часникового супу "чеснечка".

Збережіть рецепт сирного супу, від якого все у захваті.

лайфхаки
горох
рецепти
суп
обід

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК