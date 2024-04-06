Ідеальний рецепт горохового супу з копченостями

Гороховий суп з копченостями — найідеальніший рецепт
Дуже смачний і наваристий гороховий суп. Автор рецепту стверджує, що цей рецепт доведено до ідеалу. Обов'язково спробуйте приготувати та переконайтеся в цьому самі.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- горох 300 г;
- вода 2 л;
- копчене куряче стегно 700 г;
- морква 1 шт.;
- цибуля 1 шт.;
- часник 2 зубчики;
- лавровий лист 1-2 шт.;
- запашний перець кілька горошин;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Заздалегідь замочити горох у воді щонайменше на 2-3 години.
Залити стегно водою, додати дрібно нарізану цибулю і відварити протягом 40 хвилин.
Дістати стегна і додати горох. Варити до м'якості гороху.
Натерти моркву на великій тертці. Обсмажити на олії.
Коли горох став м'яким, додати порізане на шматочки м'ясо, моркву, лавровий лист і запашний перець. Варити ще 10 хвилин.
Подрібнити часник. Додати часник у суп. Дати закипіти та проварити ще пару хвилин. Зняти з вогню та дати супу настоятися 15-20 хвилин.
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