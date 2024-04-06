Идеальный рецепт горохового супа с копченостями

Гороховый суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Очень вкусный и наваристый гороховый суп. Автор рецепта утверждает, что этот рецепт доведен до идеала. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

горох 300 г;

вода 2 л;

копченый куриный окорочок 700 г;

морковь 1 шт.;

лук 1 шт.;

чеснок 2 зубчика;

лавровый лист 1-2 шт.;

душистый перец несколько горошин;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Заранее замочить горох в воде минимум на 2-3 часа.

Копченая курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить окорочок водой, добавить мелко нарезанный лук и отварить 40 минут.

Горох в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать окорочок и добавить горох. Варить до мягкости гороха.

Копченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на крупной терке. Обжарить на растительном масле.

Приготовление супа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда горох стал мягким, добавить порезанное на кусочки мясо, морковь, лавровый лист и душисты перец. Варить еще 10 минут.

Приготовление супа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Добавить чеснок в суп. Дать закипеть и проварить еще пару минут. Снять с огня и дать супу настояться 15-20 минут.

Гороховый суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

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