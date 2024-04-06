Идеальный рецепт горохового супа с копченостями

Гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт
Очень вкусный и наваристый гороховый суп. Автор рецепта утверждает, что этот рецепт доведен до идеала. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- горох 300 г;
- вода 2 л;
- копченый куриный окорочок 700 г;
- морковь 1 шт.;
- лук 1 шт.;
- чеснок 2 зубчика;
- лавровый лист 1-2 шт.;
- душистый перец несколько горошин;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Заранее замочить горох в воде минимум на 2-3 часа.
Залить окорочок водой, добавить мелко нарезанный лук и отварить 40 минут.
Достать окорочок и добавить горох. Варить до мягкости гороха.
Натереть морковь на крупной терке. Обжарить на растительном масле.
Когда горох стал мягким, добавить порезанное на кусочки мясо, морковь, лавровый лист и душисты перец. Варить еще 10 минут.
Измельчить чеснок. Добавить чеснок в суп. Дать закипеть и проварить еще пару минут. Снять с огня и дать супу настояться 15-20 минут.
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