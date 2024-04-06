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Гороховый суп с копченостями — самый идеальный рецепт

6 апреля 2024 07:50
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко
Идеальный рецепт горохового супа с копченостями
Гороховый суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee
083782c9-34ca-49af-715a-026314941700 - Соломия Цуренко

Очень вкусный и наваристый гороховый суп. Автор рецепта утверждает, что этот рецепт доведен до идеала. Обязательно попробуйте приготовить и убедитесь в этом сами. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится: 

  • горох 300 г;
  • вода 2 л;
  • копченый куриный окорочок 700 г;
  • морковь 1 шт.;
  • лук 1 шт.;
  • чеснок 2 зубчика;
  • лавровый лист 1-2 шт.;
  • душистый перец несколько горошин;
  • соль по вкусу. 

Способ приготовления 

Заранее замочить горох в воде минимум на 2-3 часа.

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Копченая курица. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Залить окорочок водой, добавить мелко нарезанный лук и отварить 40 минут. 

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Горох в воде. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Достать окорочок и добавить горох. Варить до мягкости гороха.

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Копченое мясо. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Натереть морковь на крупной терке. Обжарить на растительном масле.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Когда горох стал мягким, добавить порезанное на кусочки мясо, морковь, лавровый лист и душисты перец. Варить еще 10 минут.

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Приготовление супа. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Измельчить чеснок. Добавить чеснок в суп. Дать закипеть и проварить еще пару минут. Снять с огня и дать супу настояться 15-20 минут.

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Гороховый суп. Фото: YouTube @AlinaFooDee

Раньше мы писали о рецепте чешского чесночного супа "чеснечка".

Сохраните рецепт сырного супа, от которого все в восторге.

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