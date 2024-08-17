Готуємо цілу гору сирних паличок — покроковий рецепт

Готуємо цілу гору сирних паличок — просто та смачно
Легкий рецепт сирних паличок, що тануть у роті, порадує навіть найвибагливіших гурманів. Готуємо їх швидко, а результат вражає — ціла гора апетитних ласощів, які стануть ідеальною закускою для будь-якої компанії. Не зволікайте, цей рецепт вартий того, щоб його спробувати.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.
Вам знадобиться:
- яйця 2 шт;
- кефір 250 мл;
- борошно 500 г;
- розпушувач 2 ч.л;
- твердий сир 100-150 г;
- сіль ½ ч.л;
- цукор ½ ч.л.
Спосіб приготування
До яєць додати сіль та цукор, перебити. Влити кефір і збити до однорідності.
Дрібно натерти твердого сиру і перемішати з кефіром та яйцями. Додати борошно та розпушувач. Борошно не все одразу, щоб не перестаратися. Замішати.
Тісто має бути такої консистенції, щоб не дуже прилипало до рук і можна було розкачати.
Розкачуємо корж товщиною до сантиметра. Ріжемо на смужки і смажимо на олії.
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