Готуємо цілу гору сирних паличок — покроковий рецепт

Сирні палички. Фото: YouTube @panfartuh

Легкий рецепт сирних паличок, що тануть у роті, порадує навіть найвибагливіших гурманів. Готуємо їх швидко, а результат вражає — ціла гора апетитних ласощів, які стануть ідеальною закускою для будь-якої компанії. Не зволікайте, цей рецепт вартий того, щоб його спробувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.

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Вам знадобиться:

яйця 2 шт;

кефір 250 мл;

борошно 500 г;

розпушувач 2 ч.л;

твердий сир 100-150 г;

сіль ½ ч.л;

цукор ½ ч.л.

Спосіб приготування

До яєць додати сіль та цукор, перебити. Влити кефір і збити до однорідності.

Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Дрібно натерти твердого сиру і перемішати з кефіром та яйцями. Додати борошно та розпушувач. Борошно не все одразу, щоб не перестаратися. Замішати.

Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Тісто має бути такої консистенції, щоб не дуже прилипало до рук і можна було розкачати.

Сирне тісто. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо корж товщиною до сантиметра. Ріжемо на смужки і смажимо на олії.

Сирні палички. Фото: YouTube @panfartuh

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