Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Готуємо цілу гору сирних паличок — просто та смачно arrow

Готуємо цілу гору сирних паличок — просто та смачно

17 серпня 2024 03:20
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Готуємо цілу гору сирних паличок — покроковий рецепт
Сирні палички. Фото: YouTube @panfartuh
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Легкий рецепт сирних паличок, що тануть у роті, порадує навіть найвибагливіших гурманів. Готуємо їх швидко, а результат вражає — ціла гора апетитних ласощів, які стануть ідеальною закускою для будь-якої компанії. Не зволікайте, цей рецепт вартий того, щоб його спробувати.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух - прості рецепти.  

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • яйця 2 шт;
  • кефір 250 мл;
  • борошно 500 г;
  • розпушувач 2 ч.л;
  • твердий сир 100-150 г;
  • сіль ½ ч.л;
  • цукор  ½ ч.л.

Спосіб приготування 

До яєць додати сіль та цукор, перебити. Влити кефір і збити до однорідності.

рецепт сирних паличок
Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Дрібно натерти твердого сиру і перемішати з кефіром та яйцями. Додати борошно та розпушувач. Борошно не все одразу, щоб не перестаратися. Замішати.

сирні паличики на сніданок
Приготування тіста. Фото: YouTube @panfartuh

Тісто має бути такої консистенції, щоб не дуже прилипало до рук і можна було розкачати.

простий рецепт сирних паличок
Сирне тісто. Фото: YouTube @panfartuh

Розкачуємо корж товщиною до сантиметра. Ріжемо на смужки і смажимо на олії.

рецепт сирних паличок на сніданок
Сирні палички. Фото: YouTube @panfartuh

Раніше ми писали про рецепт хачапурі із сиром на сковороді на сніданок за 10 хвилин.

Також ми розповідали про сніданок за 15 хвилин — швидкий і смачний рецепт з лаваша.

Ще ми писали про рецепт пісного лаваша на сковороді — знадобляться вода та борошно.

лайфхаки Сніданок рецепти ідея для сніданку лаваш

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

03:58 Скандал із переказом коштів на "Охматдит" — у благодійному фонді відповіли на звинувачення

03:23 "Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови

03:22 Послідовність освіти, потрібна для відстрочки — список усіх категорій

Оновлено

02:55 Ударні БпЛА змінили напрямок — який район в страшній небезпеці

02:19 На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації, але визнав провину — як це вплинуло на вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:14 У Сумах було чути звук вибуху

02:04 На Миколаївщині росіяни влучили дроном у службове авто — троє поліцейських травмовані

01:44 Уряд підтримав бронювання працівників ще однієї галузі — про кого йдеться

01:09 Росія може готувати ядерну провокацію — попередив керівник ЦПД

Оновлено

01:02 "Шахеди" атакують Київську область — в ОВА заявили про сильні вибухи

03:58 Скандал із переказом коштів на "Охматдит" — у благодійному фонді відповіли на звинувачення

03:23 "Азов" пропонує вакансію терапевта — які вимоги та умови

03:22 Послідовність освіти, потрібна для відстрочки — список усіх категорій

Оновлено

02:55 Ударні БпЛА змінили напрямок — який район в страшній небезпеці

02:19 На Хмельниччині чоловік ухилився від мобілізації, але визнав провину — як це вплинуло на вирок суду

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

02:14 У Сумах було чути звук вибуху

02:04 На Миколаївщині росіяни влучили дроном у службове авто — троє поліцейських травмовані

01:44 Уряд підтримав бронювання працівників ще однієї галузі — про кого йдеться

01:09 Росія може готувати ядерну провокацію — попередив керівник ЦПД

Оновлено

01:02 "Шахеди" атакують Київську область — в ОВА заявили про сильні вибухи

Ексклюзив

18:41 Війна війною, а Коблево відвідати треба — умови та ціни на відпочинок

16:48 Новий скандал в Одесі через російську музику — що слухають під час війни

15 серпня 2024

18:47 Літо добігає кінця — як змінилися ціни в Одесі на відпочинок біля басейну

15:19 Наступ на Курськ — як його оцінюють в Одесі і на що чекають

14 серпня 2024

06:40 В Україні дорожчає золото — ціни за 1 г дорогоцінного металу у серпні

13 серпня 2024
Ексклюзив

06:47 Одна людина померла, ще троє в реанімації — на Львівщині вирує новий штам коронавірусу FLIRT

06:40 Ціни за 1 кг латуні у серпні — яка вартість кольорових металів в Україні

06:30 У серпні обвалилися ціни на сою — скільки коштує зерно в Україні

10 серпня 2024
Ексклюзив

06:48 Ілюзії про Росію розвіяли ціни, але контроль досі жахливий — як живе окупований Крим

06:40 Ціни за 1 кг металобрухту в Україні — скільки коштує чормет у серпні

Text

17:50 Кадри перших годин Курської операції та корупція в ТЦК на Київщині — ефір Вечір.LIVE

Text

13:49 В Україні можуть з'явитися проблеми із зарплатами для бюджетників — Камельчук пояснив причину

Text

13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні - 80x80

Врожай 2024 — що буде з цінами на продукти в Україні

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

22:23 Відмовився підписати повістку та не з'явився у ТЦК — що вирішив суд

5 серпня 2024

05:27 "Азову" потрібні водії бензовозів — які вимоги та умови

7 серпня 2024

09:31 Бущан переходить у відомий клуб — Динамо готує трансфер

8 серпня 2024

22:47 Українці заплатять за електрику 20 грн/кВт-год — кого торкнувся підвищений тариф

16 серпня 2024

01:32 Співробітник ТЦК виписав фальшиву повістку за 500 доларів — як його покарав суд

12 серпня 2024

10:01 Забарного запросив клуб, якому не вистачає захисника для боротьби за чемпіонство

8 серпня 2024

10:01 Китайська гімнастка стала зіркою Олімпіади через вчинок на церемонії нагородження

16 серпня 2024

05:22Армія РФ накопичила під Курськом купу гелікоптерів — скільки нарахували експерти OSINT

9 серпня 2024

11:52 Їхала до України із 40 тисячами доларів — на кордоні з Одещиною затримали громадянку Молдови

8 серпня 2024

06:45 Смачний угорський паштет із трьох простих інгредієнтів — готується до сніданку за п'ять хвилин