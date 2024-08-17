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Готовим целую гору сырных палочек — просто и вкусно

17 августа 2024 03:20
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Готовим целую гору сырных палочек — пошаговый рецепт
Сырные палочки. Фото: YouTube @panfartuh
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Легкий рецепт тающих во рту сырных палочек порадует даже самых взыскательных гурманов. Готовим их быстро, а результат поражает — целая гора аппетитного лакомства, которое станет идеальной закуской для любой компании. Не мешайте, этот рецепт стоит того, чтобы его попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты .

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Вам понадобится:

  • яйца 2 шт;
  • кефир 250 мл;
  • мука 500 г;
  • разрыхлитель 2 ч.л;
  • твердый сыр 100-150 г;
  • соль ½ ч.л;
  • сахар ½ ч.л.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль и сахар, перебить. Влить кефир и сбить до однородности.

рецепт творожных палочек
Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Мелко натереть сыр и перемешать с кефиром и яйцами. Добавить муку и разрыхлитель. Муку не всю сразу, чтобы не переусердствовать. Замешать.

творожные палочки на завтрак
Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Тесто должно быть такой консистенции, чтобы не очень прилипало к рукам и можно было раскатать.

простой рецепт творожных палочек
Сырное тесто. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем лепешку толщиной до сантиметра. Режем на полоски и жарим на растительном масле.

рецепт творожных палочек на завтрак
Сырные палочки. Фото: YouTube @panfartuh

Раньше мы писали о рецепте хачапури с сыром на сковороде на завтрак за 10 минут.

Также мы рассказывали о завтраке за 15 минут — быстром и вкусном рецепте из лаваша.

Еще мы писали о рецепте постного лаваша на сковороде — понадобятся вода и мука.

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