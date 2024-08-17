Готовим целую гору сырных палочек — пошаговый рецепт

Сырные палочки. Фото: YouTube @panfartuh

Легкий рецепт тающих во рту сырных палочек порадует даже самых взыскательных гурманов. Готовим их быстро, а результат поражает — целая гора аппетитного лакомства, которое станет идеальной закуской для любой компании. Не мешайте, этот рецепт стоит того, чтобы его попробовать.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты .

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Вам понадобится:

яйца 2 шт;

кефир 250 мл;

мука 500 г;

разрыхлитель 2 ч.л;

твердый сыр 100-150 г;

соль ½ ч.л;

сахар ½ ч.л.

Способ приготовления

К яйцам добавить соль и сахар, перебить. Влить кефир и сбить до однородности.

Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Мелко натереть сыр и перемешать с кефиром и яйцами. Добавить муку и разрыхлитель. Муку не всю сразу, чтобы не переусердствовать. Замешать.

Приготовление теста. Фото: YouTube @panfartuh

Тесто должно быть такой консистенции, чтобы не очень прилипало к рукам и можно было раскатать.

Сырное тесто. Фото: YouTube @panfartuh

Раскатываем лепешку толщиной до сантиметра. Режем на полоски и жарим на растительном масле.

Сырные палочки. Фото: YouTube @panfartuh

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