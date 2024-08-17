Готовим целую гору сырных палочек — пошаговый рецепт

Готовим целую гору сырных палочек — просто и вкусно
Легкий рецепт тающих во рту сырных палочек порадует даже самых взыскательных гурманов. Готовим их быстро, а результат поражает — целая гора аппетитного лакомства, которое станет идеальной закуской для любой компании. Не мешайте, этот рецепт стоит того, чтобы его попробовать.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартух – простые рецепты .
Вам понадобится:
- яйца 2 шт;
- кефир 250 мл;
- мука 500 г;
- разрыхлитель 2 ч.л;
- твердый сыр 100-150 г;
- соль ½ ч.л;
- сахар ½ ч.л.
Способ приготовления
К яйцам добавить соль и сахар, перебить. Влить кефир и сбить до однородности.
Мелко натереть сыр и перемешать с кефиром и яйцами. Добавить муку и разрыхлитель. Муку не всю сразу, чтобы не переусердствовать. Замешать.
Тесто должно быть такой консистенции, чтобы не очень прилипало к рукам и можно было раскатать.
Раскатываем лепешку толщиной до сантиметра. Режем на полоски и жарим на растительном масле.
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