Гречка на сніданок по-новому — рецепт із ковбасками, який здивує

Гречка на сніданок — знадобиться 150 г гречки та 250 г ковбасок
Шукаєте, чим урізноманітнити сніданок? Приготуйте гречку по-новому з ковбасками! Усього 150 г гречки та 250 г ковбасок — і смачний старт дня гарантовано.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- гречана крупа — 150 г;
- баварські ковбаски — 250 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- рослинна олія — 1 ст. л.;
- вода — 300 мл;
- суміш спецій за смаком;
- сіль за смаком.
Спосіб приготування
Перед приготуванням овочі очистіть та вимийте. Цибулю наріжте кубиком середнього розміру, обсмажте в олії до напівпрозорості. Моркву наріжте маленькими брусочками, закиньте до цибулі, продовжуйте смажити овочі разом ще 5 хвилин до м’якості.
Баварські ковбаски наріжте кружальцями. Овочі посуньте в один край сковороди, на порожню поверхню влийте трохи олії, покладіть ковбаски, обсмажте їх з двох боків до легкої рум’яності, сильно засмажувати не потрібно.
Гречану крупу кілька разів промийте під проточною водою, позбавляючи її сміття, потім всипте в сковороду до ковбасок і овочів, перемішайте. Смажте гречку дві хвилини, щоб вона наситилася овочевим соком.
Суміш залийте окропом, доведіть до кипіння, приправте спеціями, перемішайте. Вогонь зменшіть до мінімального, накрийте сковороду кришкою, тушкуйте гречку 15 хвилин до повної готовності. Перемішувати у процесі не потрібно. Вода повинна повністю увібратися, а крупа розбухнути.
Готовій страві дайте ще 5-10 хвилин постояти під кришкою. Перекладіть гречку з ковбасками та овочами на тарілку, присипте свіжою зеленню, подайте на стіл.
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