Гречка на сніданок по-новому — рецепт із ковбасками, який здивує

Гречка з ковбасками. Фото: gospodynka.com.ua

Шукаєте, чим урізноманітнити сніданок? Приготуйте гречку по-новому з ковбасками! Усього 150 г гречки та 250 г ковбасок — і смачний старт дня гарантовано.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться:

гречана крупа — 150 г;

баварські ковбаски — 250 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

рослинна олія — 1 ст. л.;

вода — 300 мл;

суміш спецій за смаком;

сіль за смаком.

Спосіб приготування

Перед приготуванням овочі очистіть та вимийте. Цибулю наріжте кубиком середнього розміру, обсмажте в олії до напівпрозорості. Моркву наріжте маленькими брусочками, закиньте до цибулі, продовжуйте смажити овочі разом ще 5 хвилин до м’якості.

Морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Баварські ковбаски наріжте кружальцями. Овочі посуньте в один край сковороди, на порожню поверхню влийте трохи олії, покладіть ковбаски, обсмажте їх з двох боків до легкої рум’яності, сильно засмажувати не потрібно.

Ковбаски та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Гречану крупу кілька разів промийте під проточною водою, позбавляючи її сміття, потім всипте в сковороду до ковбасок і овочів, перемішайте. Смажте гречку дві хвилини, щоб вона наситилася овочевим соком.

Гречка з ковбасками. Фото: gospodynka.com.ua

Суміш залийте окропом, доведіть до кипіння, приправте спеціями, перемішайте. Вогонь зменшіть до мінімального, накрийте сковороду кришкою, тушкуйте гречку 15 хвилин до повної готовності. Перемішувати у процесі не потрібно. Вода повинна повністю увібратися, а крупа розбухнути.

Готовій страві дайте ще 5-10 хвилин постояти під кришкою. Перекладіть гречку з ковбасками та овочами на тарілку, присипте свіжою зеленню, подайте на стіл.

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