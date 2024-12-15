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Гречка на сніданок — знадобиться 150 г гречки та 250 г ковбасок

15 грудня 2024 06:13
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гречка на сніданок по-новому — рецепт із ковбасками, який здивує
Гречка з ковбасками. Фото: gospodynka.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Шукаєте, чим урізноманітнити сніданок? Приготуйте гречку по-новому з ковбасками! Усього 150 г гречки та 250 г ковбасок — і смачний старт дня гарантовано.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

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Вам знадобиться: 

  • гречана крупа — 150 г;
  • баварські ковбаски — 250 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • рослинна олія — 1 ст. л.;
  • вода — 300 мл;
  • суміш спецій за смаком;
  • сіль за смаком. 

Спосіб приготування

Перед приготуванням овочі очистіть та вимийте. Цибулю наріжте кубиком середнього розміру, обсмажте в олії до напівпрозорості. Моркву наріжте маленькими брусочками, закиньте до цибулі, продовжуйте смажити овочі разом ще 5 хвилин до м’якості.

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Морква та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Баварські ковбаски наріжте кружальцями. Овочі посуньте в один край сковороди, на порожню поверхню влийте трохи олії, покладіть ковбаски, обсмажте їх з двох боків до легкої рум’яності, сильно засмажувати не потрібно.

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Ковбаски та цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Гречану крупу кілька разів промийте під проточною водою, позбавляючи її сміття, потім всипте в сковороду до ковбасок і овочів, перемішайте. Смажте гречку дві хвилини, щоб вона наситилася овочевим соком.

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Гречка з ковбасками. Фото: gospodynka.com.ua

Суміш залийте окропом, доведіть до кипіння, приправте спеціями, перемішайте. Вогонь зменшіть до мінімального, накрийте сковороду кришкою, тушкуйте гречку 15 хвилин до повної готовності. Перемішувати у процесі не потрібно. Вода повинна повністю увібратися, а крупа розбухнути.

Готовій страві дайте ще 5-10 хвилин постояти під кришкою. Перекладіть гречку з ковбасками та овочами на тарілку, присипте свіжою зеленню, подайте на стіл.

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