Гречка на завтрак по-новому — удивительный рецепт с колбасками

Гречка на завтрак — понадобится 150 г гречки и 250 г колбасок
Ищете, чем разнообразить завтрак? Приготовьте гречку по-новому с колбасками! Всего 150 г гречки и 250 г колбасок – и вкусный старт дня гарантирован.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- гречневая крупа — 150 г;
- баварские колбаски — 250 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 1 ст. л.;
- вода — 300 мл;
- смесь специй по вкусу;
- соль по вкусу.
Способ приготовления
Перед приготовлением очистите овощи и вымойте. Лук нарежьте кубиком среднего размера, обжарьте в подсолнечном масле до полупрозрачности. Морковь нашинкуйте маленькими брусочками, закиньте к луку, продолжайте жарить овощи вместе еще 5 минут до мягкости.
Баварские колбаски нарежьте кружками. Овощи сдвиньте в один край сковороды, на пустую поверхность влейте немного масла, положите колбаски, обжарьте их с двух сторон до легкой румяности, сильно зажаривать не нужно.
Гречневую крупу несколько раз промойте под проточной водой, лишая ее мусора, затем всыпьте в сковороду к колбаскам и овощам, перемешайте. Жарьте гречку две минуты, чтобы она напиталась овощным соком.
Смесь залейте крутым кипятком, доведите до кипения, приправьте специями, перемешайте. Огонь убавьте до минимального, накройте сковороду крышкой, тушите гречку 15 минут до полной готовности. Перемешивать в процессе не нужно. Вода должна полностью впитаться, а крупа разбухнуть.
Готовому блюду дайте еще 5-10 минут постоять под крышкой. Переложите гречку с колбасками и овощами на тарелку, присыпьте свежей зеленью, подайте на стол.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой самых популярных рецептов завтраков.
Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак.
Горячие бутерброды — вкусный завтрак для всей семьи за 5 минут.
Еще советуем обратить внимание на уникальный завтрак на 8 человек за 10 минут — горячие бутерброды.
Также мы писали о рецепте ленивых вареников на завтрак — 60 штук за 2 минуты.
Предлагаем также приготовить хачапури к завтраку — понадобится 1 стакан молока и муки.
Еще интересный рецепт вкусных блинов без молока и яиц за 5 минут.
Читайте Новини.LIVE!