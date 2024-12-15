Гречка на завтрак по-новому — удивительный рецепт с колбасками

Гречка с колбасками. Фото: gospodynka.com.ua

Ищете, чем разнообразить завтрак? Приготовьте гречку по-новому с колбасками! Всего 150 г гречки и 250 г колбасок – и вкусный старт дня гарантирован.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

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Вам понадобится:

гречневая крупа — 150 г;

баварские колбаски — 250 г;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 1 ст. л.;

вода — 300 мл;

смесь специй по вкусу;

соль по вкусу.

Способ приготовления

Перед приготовлением очистите овощи и вымойте. Лук нарежьте кубиком среднего размера, обжарьте в подсолнечном масле до полупрозрачности. Морковь нашинкуйте маленькими брусочками, закиньте к луку, продолжайте жарить овощи вместе еще 5 минут до мягкости.

Морковь и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Баварские колбаски нарежьте кружками. Овощи сдвиньте в один край сковороды, на пустую поверхность влейте немного масла, положите колбаски, обжарьте их с двух сторон до легкой румяности, сильно зажаривать не нужно.

Колбаски и лук. Фото: gospodynka.com.ua

Гречневую крупу несколько раз промойте под проточной водой, лишая ее мусора, затем всыпьте в сковороду к колбаскам и овощам, перемешайте. Жарьте гречку две минуты, чтобы она напиталась овощным соком.

Гречка с колбасками. Фото: gospodynka.com.ua

Смесь залейте крутым кипятком, доведите до кипения, приправьте специями, перемешайте. Огонь убавьте до минимального, накройте сковороду крышкой, тушите гречку 15 минут до полной готовности. Перемешивать в процессе не нужно. Вода должна полностью впитаться, а крупа разбухнуть.

Готовому блюду дайте еще 5-10 минут постоять под крышкой. Переложите гречку с колбасками и овощами на тарелку, присыпьте свежей зеленью, подайте на стол.

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