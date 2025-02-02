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Гречка "Пташине молоко" — у захваті будуть і дорослі, і діти

2 лютого 2025 06:58
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Гречка Пташине молоко — ніжна, кремова і неймовірно смачна страва для всієї родини, рецепт для мультиварки
Гречка "Пташине молоко". Фото: smachnenke.com.ua
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Забудьте про звичайну гречану кашу! Гречка "Пташине молоко" — це неймовірно ніжна, кремова і поживна страва, яка сподобається навіть тим, хто не любить гречку. Ідеальний варіант для сніданку чи гарніру, який точно здивує всю родину. 

Рецепт опублікували Smachnenke.

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Вам знадобиться:

  • гречка — 250 г;
  • вода — 650 мл (або 550 мл для розсипчастої каші);
  • цибуля — 300 г;
  • сіль — 1/2 ч.л.;
  • вершковий сир (без добавок) — 150 г;
  • вершкове масло — 30 г.

Спосіб приготування

Нарізати цибулю кубиками. У чаші мультиварки увімкнути режим "Смаження", обсмажити цибулю до м’якості, помішуючи, щоб не підгоріла. Вийняти цибулю. Промити гречану крупу, викласти в мультиварку, залити водою, додати сіль.

як приготувати смачну гречку
Смажена цибуля. Фото: smachnenke.com.ua

Закрити кришку, встановити режим "Каша" та варити 30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення програми додати обсмажену цибулю та вершковий сир, перемішати.

рецепт дуже смачноъ гречки
Готова гречка. Фото: smachnenke.com.ua

Після завершення програми залишити кашу на підігріві ще 20 хвилин для настоювання. Додати вершкове масло, перемішати. Подавати гарячою як самостійну страву або гарнір.

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