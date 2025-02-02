Гречка Пташине молоко — ніжна, кремова і неймовірно смачна страва для всієї родини, рецепт для мультиварки

Гречка "Пташине молоко" — у захваті будуть і дорослі, і діти
Забудьте про звичайну гречану кашу! Гречка "Пташине молоко" — це неймовірно ніжна, кремова і поживна страва, яка сподобається навіть тим, хто не любить гречку. Ідеальний варіант для сніданку чи гарніру, який точно здивує всю родину.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гречка — 250 г;
- вода — 650 мл (або 550 мл для розсипчастої каші);
- цибуля — 300 г;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- вершковий сир (без добавок) — 150 г;
- вершкове масло — 30 г.
Спосіб приготування
Нарізати цибулю кубиками. У чаші мультиварки увімкнути режим "Смаження", обсмажити цибулю до м’якості, помішуючи, щоб не підгоріла. Вийняти цибулю. Промити гречану крупу, викласти в мультиварку, залити водою, додати сіль.
Закрити кришку, встановити режим "Каша" та варити 30 хвилин. За 10 хвилин до закінчення програми додати обсмажену цибулю та вершковий сир, перемішати.
Після завершення програми залишити кашу на підігріві ще 20 хвилин для настоювання. Додати вершкове масло, перемішати. Подавати гарячою як самостійну страву або гарнір.
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